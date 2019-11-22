За ціною Xiaomi: Apple випустила нові чохли для iPhone 11

Для смартфонів Apple існує безліч аксесуарів. Хоча більшість з них випускається сторонніми компаніями, є в асортименті вендора і власні рішення. Одним з них став чохол Smart Battery Case для нової лінійки iPhone з вбудованим powerbank. Щоправда, ціна такого аксесуара вражає!

Як і попередні аксесуари лінійки, новий Smart Battery Case оснащений вбудованим акумулятором і виконує роль powerbank. За даними Apple, він здатний збільшити автономність смартфона на 50%, а відстежити рівень його власного заряду можна за допомогою фірмового віджета для iOS.

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Особливістю нової версії чохла стала спеціальна фізична кнопка на правій грані. Її натискання запускає додаток камери, навіть якщо екран смартфона заблокований. Подальше одне натискання робить знімок, а тривале – записує відео в режимі QuickTake.

Чохол пройшов сертифікацію за стандартом Qi і може заряджатися одночасно зі смартфоном від безпровідної станції. Підтримується і стандарт USB Power Delivery при використанні перехідника на Lightning.

Smart Battery Case випускається в білому і чорному кольорах для всіх нових iPhone, а для моделей 11 Pro і 11 Pro Max також доступне рожеве забарвлення. Вартість новинок складає $ 129.

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