300 спартанців: Aston Martin випустить обмежену партію "дуже чорних" авто

Компанія Aston Martin оголосила про випуск особливої ​​серії купе і кабріолетів DB11 Shadow Edition. "Тіньові" спорткари відрізняться чорними хромованими елементами екстер'єру, затемненими логотипами, накладками на пороги, однотонним салоном зі шкіри й алькантари. Тираж обмежать 300 екземплярами.

Усі Aston Martin DB11 Shadow Edition отримають комбіноване забарвлення кузова з чорним глянсовим дахом і антрацитові 20-дюймові диски. Замовники зможуть вибрати один з шести відтінків корпусу і колірну схему для декору: підібрати контрастну прострочку інтер'єру і колір гальмівних супортів.

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Технічних доопрацювань "тіньові" Aston Martin DB11 не передбачають: купе і кабріолети будуть оснащуватися безальтернативним 510-сильним мотором V8 4.0 від Mercedes-AMG. Обидві версії зможуть досягати 300 кілометрів на годину. З місця до "сотні" купе розганяється за чотири секунди, кабріолет повільніший на 0,1 секунди.

Ціни на Aston Martin DB11 Shadow Edition на північноамериканському ринку вже оголошені: у США "дуже чорне" купе обійдеться у 222 600 доларів, а кабріолет – у 256 900 доларів. Доплата за спецсерію з особливим декором в обох випадках сягає 20 тисяч доларів.

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