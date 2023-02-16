З турботою про тварин – 10 українських вокзалів отримали зручні поїлки для чотирилапих

Укрзалізниця та Club 4 Paws забезпечили 11 найбільших вокзалів країни зручними дозаторами питної води для тварин, що подорожують поїздами. Яка чудова ініціатива!

Про це стало відомо на каналі Укрзалізниці у Telegram.

Читайте також: Дивіться фантастичне відео, як пацюк вкрав з ювелірного магазину кольє з діамантами

Масштабна евакуація пасажирів разом зі своїми тваринами від самого початку повномасштабного вторгнення росії до України показала, наскільки важливими є для українців їхні домашні улюбленці.

Фото: Укрзалізниця

112 тисяч тварин – від звичних для нас котів та собак до екзотичних домашніх лисиць, єнотів, ігуан, удавів та крокодилів – були перевезені до безпеки поїздами Укрзалізниці.

Фото: Укрзалізниця

Українці повертаються додому – а з ними і їхні улюбленці, а відтак ми вже зараз робимо залізницю максимально дружньою до тварин: спрощуємо оформлення квитків для улюбленців через застосунок, безкоштовно беремо їх на борт на дитячій залізниці, а відсьогодні ще й встановлюємо на вокзалах у Києві, Харкові, Львові, Одесі, Дніпрі, Запоріжжі, Вінниці, Івано-Франківську, Чернівцях, Полтаві (Полтава-Київська) та Ужгороді поїлки з великими резервуарами для питної води", – написали в Укрзалізниці.

Також додали, що конструкція поїлки передбачає наявність клапана-краника, за допомогою якого будь-який відвідувач вокзалу може долити воду в мисочки у разі потреби.

Фото: Укрзалізниця

І це: Бейбі-бум в Антарктиді – дивіться неймовірне відео появи на світ малого пінгвінятка