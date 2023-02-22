Нашестя кажанів – у Дніпрі рятувальники вилучили з балкона квартири 140 летючих мишей

21 лютого до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення, що на балконі квартири, розташованої у багатоповерхівці Новокодацького району міста Дніпро, оселились кажани.

Про це повідомила ДСНС на офіційному каналі у Telegram.

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Власник квартири заздалегідь викликав до місця будівельну бригаду, яка виконала демонтаж підвісної стелі та гіпсокартонних стін лоджії, йдеться у повідомленні.

ДСНС

По прибуттю за вказаною адресою рятувальники виявили у приміщенні під утеплювачем цілу зграю кажанів. Всього, фахівці відловили 140 кажанів. Їх помістили до картонної коробки з отворами та передали волонтерам.

ДСНС

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