"За бабу Веру!": у ЗСУ пояснили, як розпізнати українські вертольоти – фотопорівняння

Техніку російських окупантів потрібно впізнавати здалека, адже це може врятувати вам життя. І йдеться не лише про, бронетехнічні машини, танки чи БТР, а й про авіацію. Так, Сухопутні війська Збройних сил України розповіли про знаки, за якими можна відрізнити українські вертольоти від ворожих.

Одним з найочевидніших знаків відмінності українських вертольотів є напис "За бабу Веру!". Його наносять на хвостову частини. Про це йдеться у дописі Сухопутні війська ЗСУ на їхній сторінці у Facebook.

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При цьому військові не пояснили, чому саме такий напис обрали для позначення наших гелікоптерів.

Особливі знаки на військових вертольотах України

дві смуги білого кольору на хвості;

на фюзеляжі намальовано жовте коло, а в ньому – менше синє;

на хвостовій частині є напис "За бабу Веру!" (може бути різних кольорів).

Своєю чергою, гвинтокрили ворожих військ мають на хвостовій три смуги білого кольору, а на фюзеляжі нанесений знак білою фарбою, який нагадує стрілку.

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