Як відрізнити російський фейк і перевірити інформацію: поради

Важливо розуміти, що зараз у мережі шириться шалена кількість російських фейків. Тож пора навчитися їх відрізняти. До вашої уваги кілька порад, які допоможуть не вірити та не поширювати інформацію, яка могла з'явитися у вашому інфопросторі.

Якщо вміти відрізняти фейки від правди, то можна буде значно полегшити боротьбу з ворогом в інформаційній площині. Ловіть кілька порад, які допоможуть визначити, чи не повірили ви часом фейку з російських медіа.

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Як відрізнити російський фейк?

Російські ЗМІ Українські ЗМІ Джерело сарафанне радіо, анонімні джерела, неперевірені акаунти із соцмереж офіційні джерела інформації, офіційні медіа, акаунти офіційних осіб Настрій Нагнітання ситуації, істерика Спокійний та уніфікований виклад, підбадьорювання Таймінг За короткий час (пів години тощо) до події Події у реальному часі Посил Паніка та залякування, думки й оцінки подаються як факти Чіткий заклик до дії

Як перевірити перед поширенням?

Погугліть: які ще медіа оприлюднили інформацію. Остерігайтеся клонів відомих видань: адреси їхніх сайтів відрізняються на декілька літер



Зверніться до першоджерела. Перегляньте за допомогою веб-архіву, чи новина раніше виглядала так само.



Проаналізуйте подачу інформації: більше емоцій чи фактів і логіки?



Перевірте новини на іноземних джерелах. У разі потреби скористайтеся перекладачем, щоб зрозуміти загальний виклад.





Перевірте фото в google.images.



Звіртеся з Google Street View: чи збігається місцевість з зображеною на фото або відео. Також можна перевірити погодні умови відповідної доби.



Гляньте властивості завантажених фото або відео на комп’ютері: там є час і дата створення (права кнопка миші + "Деталі")

Перевірте точну дату публікації відео на YouTube. Це можна зробити за допомогою Verify та YouTube Data Viewer.

Візьміть на озброєння ці поради, щоб не стати жертвою російської дезінформації. Зберігайте спокій, голову холодною, а серце гарячим. І не забувайте, що все буде Україна!

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