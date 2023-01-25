За 90 секунд – Годинник Судного дня перевели ближче до катастрофи

У зв'язку з постійним ядерним шантажем росії, символічний хронометр показав 23:58:30. Це означає, що людство знаходиться за 90 секунд від трагедії.

Годинник Судного дня (англ. Doomsday Clock) — проєкт журналу «Бюлетень вчених-атомників», який випускає університет Чикаго.

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Його було розпочато у 1947 році творцями першої американської атомної бомби.

Періодично на обкладинці журналу публікується зображення годинника, з годинниковою та хвилинною стрілкою, що показує кілька хвилин до опівночі.

Простежити за показниками хронометра ядерної катастрофи можна на YouTube-каналі проєкту "Годинник Судного дня":

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