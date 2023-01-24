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Найстарішому чихуахуа виповнилося 23 роки та 8 місяців – ось його милі фото
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Собаці, яку власники залишили на стоянці супермаркету, представники "Книги рекордів Гіннеса" дали звання найстарішої собаки у світі.
Теперішня власниця чихуахуа Ріта Кімбол із міста Камден у штаті Огайо підібрала собаку на стоянці у серпні 2009 року.
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Сьогодні Спайк є офіційним рекордсменом та знаменитістю. Метис чихуахуа отримав сертифікат Книги рекордів Гіннеса.
Ми розуміли, що Спайк старий, але не думали, що він може виявитися найстарішим собакою у світі", – каже власниця тварини Ріта Кімбол.
Жінка розповіла, що у Спайка була стерта вся шерсть на спині, на шиї були криваві рани від ланцюга. Загалом, виглядала собака дуже моторошно. Продавець магазину, у якого собаку підібрали, сказав, що він був близько трьох днів і що його підгодовували небайдужі.
За словами Ріти, у її родині Спайк одразу відчув себе як удома: "Забрався на сидіння, ніби знав, куди ми збираємося їхати".
Він доброзичливий, але через те, що майже сліпий і погано чує, запальний і часто хоче, щоб йому просто дали спокій", – доповнює Ріта.
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