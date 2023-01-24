Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Новий рік 2023

Найстарішому чихуахуа виповнилося 23 роки та 8 місяців – ось його милі фото

  • 41
Найстарішому чихуахуа виповнилося 23 роки та 8 місяців – ось його милі фото - фото 1

Собаці, яку власники залишили на стоянці супермаркету, представники "Книги рекордів Гіннеса" дали звання найстарішої собаки у світі.

Теперішня власниця чихуахуа Ріта Кімбол із міста Камден у штаті Огайо підібрала собаку на стоянці у серпні 2009 року.

Читайте також: Популярний український блогер кіт Степан став зіркою нового випуску журналу Times Monaco

Сьогодні Спайк є офіційним рекордсменом та знаменитістю. Метис чихуахуа отримав сертифікат Книги рекордів Гіннеса.

Ми розуміли, що Спайк старий, але не думали, що він може виявитися найстарішим собакою у світі", – каже власниця тварини Ріта Кімбол.

Найстарішому чихуахуа виповнилося 23 роки - фото 518810
Найстарішому чихуахуа виповнилося 23 роки / Guinness World Records

Жінка розповіла, що у Спайка була стерта вся шерсть на спині, на шиї були криваві рани від ланцюга. Загалом, виглядала собака дуже моторошно. Продавець магазину, у якого собаку підібрали, сказав, що він був близько трьох днів і що його підгодовували небайдужі.

За словами Ріти, у її родині Спайк одразу відчув себе як удома: "Забрався на сидіння, ніби знав, куди ми збираємося їхати".

Він доброзичливий, але через те, що майже сліпий і погано чує, запальний і часто хоче, щоб йому просто дали спокій", – доповнює Ріта.

Найстарішому чихуахуа виповнилося 23 роки - фото 518812
Найстарішому чихуахуа виповнилося 23 роки / Guinness World Records
Найстарішому чихуахуа виповнилося 23 роки - фото 518811
Найстарішому чихуахуа виповнилося 23 роки / Guinness World Records

Це цікаво: Шольц, віддай леопардів – мережа вибухнула мемами й закликає політика надати Україні танки

пропозиції партнерів
Новини