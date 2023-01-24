Найстарішому чихуахуа виповнилося 23 роки та 8 місяців – ось його милі фото

Собаці, яку власники залишили на стоянці супермаркету, представники "Книги рекордів Гіннеса" дали звання найстарішої собаки у світі.

Теперішня власниця чихуахуа Ріта Кімбол із міста Камден у штаті Огайо підібрала собаку на стоянці у серпні 2009 року.

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Сьогодні Спайк є офіційним рекордсменом та знаменитістю. Метис чихуахуа отримав сертифікат Книги рекордів Гіннеса.

Ми розуміли, що Спайк старий, але не думали, що він може виявитися найстарішим собакою у світі", – каже власниця тварини Ріта Кімбол.

Найстарішому чихуахуа виповнилося 23 роки / Guinness World Records

Жінка розповіла, що у Спайка була стерта вся шерсть на спині, на шиї були криваві рани від ланцюга. Загалом, виглядала собака дуже моторошно. Продавець магазину, у якого собаку підібрали, сказав, що він був близько трьох днів і що його підгодовували небайдужі.

За словами Ріти, у її родині Спайк одразу відчув себе як удома: "Забрався на сидіння, ніби знав, куди ми збираємося їхати".

Він доброзичливий, але через те, що майже сліпий і погано чує, запальний і часто хоче, щоб йому просто дали спокій", – доповнює Ріта.

Найстарішому чихуахуа виповнилося 23 роки / Guinness World Records

Найстарішому чихуахуа виповнилося 23 роки / Guinness World Records

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