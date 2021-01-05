За 5 хвилин: як прокидатися зранку із задоволенням

Проста інструкція для тих, хто приходить до тями тільки до обіду. Про багато очевидних речей ви просто забуваєте.

Перша хвилина: чітко сформулюйте свої наміри перед сном. Перед тим, як лягти спати, запрограмуйте себе на правильні думки при пробудженні. Подумайте про щось хороше.

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Друга хвилина: тримайте будильник подалі від ліжка. Експерти кажуть, що мобільний телефон, на якому у більшості людей встановлений будильник, варто тримати подалі, не в зоні досяжності. Коли ви почуєте його звук, то доведеться встати, щоб підійти і вимкнути.

Третя хвилина: почистьте зуби. Ледь піднявшись з ліжка, вирушайте чистити зуби. Це очевидна порада, але і в ній є своє раціональне зерно: у перші хвилини після сну треба робити щось на автопілоті.

Четверта хвилина: випийте склянку води. Ви, напевно, вже чули про те, що після пробудження важливо поповнити свій водний баланс. Після 7-8 годин сну наш організм зневоднений, тому йому потрібні життєві сили і енергія.

П'ята хвилина: одягніться або прийміть душ. Тут є 2 варіанти розвитку подій. Перший: ви одягаєтеся в спортивний одяг і приступайте до фізичної активності. А другий варіант передбачає душ.

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