Як рівень заліза в крові впливає на тривалість життя: цікаве дослідження

Група дослідників виявила, що 10 ключових областей геному, пов'язаних з тривалістю життя, містять набори генів, що відповідають за засвоєння заліза. Тож їм вдалося пояснити зв'язок між рівнем заліза у крові та тривалістю життя. Розповідаємо, про що свідчить дослідження.

Виявилося, що занадто високий рівень заліза у крові корелював з підвищеним ризиком ранньої смерті. Результати були отримані на основі дослідження генетичної інформації понад 1 мільйона людей, узятої з трьох загальнодоступних баз даних.

Це цікаво: Психологи назвали 5 звичок щасливих людей

На думку авторів дослідження, отримані результати свідчать про те, що високий рівень заліза у крові скорочує здорові роки життя, а його зниження може запобігти віковим пошкодження. Вони також можуть пояснити, чому високий рівень багатого залізом червоного м'яса у раціоні пов'язаний з віковими захворюваннями, такими як хвороби серця.



Надлишок заліза в крові може підвищити ризик ранньої смерті

Крім генетики, вміст заліза у крові в основному контролюється дієтою. Раніше вже було відомо про його зв'язки з низкою вікових захворювань, включаючи хворобу Паркінсона та хвороби печінки. Надлишок заліза негативно впливає і на здатність нашого організму боротися з інфекціями в міру того, як ми стаємо старшими.

Читайте також: Учені розповіли, чому чоловіки переїдають: причина несподівана