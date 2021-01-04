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Як рівень заліза в крові впливає на тривалість життя: цікаве дослідження

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Рівень заліза у крові впливає на тривалість життя - фото 1
Рівень заліза у крові впливає на тривалість життя

Група дослідників виявила, що 10 ключових областей геному, пов'язаних з тривалістю життя, містять набори генів, що відповідають за засвоєння заліза. Тож їм вдалося пояснити зв'язок між рівнем заліза у крові та тривалістю життя. Розповідаємо, про що свідчить дослідження.

Виявилося, що занадто високий рівень заліза у крові корелював з підвищеним ризиком ранньої смерті. Результати були отримані на основі дослідження генетичної інформації понад 1 мільйона людей, узятої з трьох загальнодоступних баз даних.

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На думку авторів дослідження, отримані результати свідчать про те, що високий рівень заліза у крові скорочує здорові роки життя, а його зниження може запобігти віковим пошкодження. Вони також можуть пояснити, чому високий рівень багатого залізом червоного м'яса у раціоні пов'язаний з віковими захворюваннями, такими як хвороби серця.

Як рівень заліза в крові впливає на тривалість життя: цікаве дослідження - фото 441884
Надлишок заліза в крові може підвищити ризик ранньої смерті

Крім генетики, вміст заліза у крові в основному контролюється дієтою. Раніше вже було відомо про його зв'язки з низкою вікових захворювань, включаючи хворобу Паркінсона та хвороби печінки. Надлишок заліза негативно впливає і на здатність нашого організму боротися з інфекціями в міру того, як ми стаємо старшими.

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Джерело: Science Alert
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