За 3,5 години з Лондона до Нью-Йорка: як виглядатиме найшвидший літак в світі

Американська авіакомпанія Boom Supersonic представила дизайн свого літака Overture. Він має стати найшвидшим авіалайнером у світі, що зможе подолати відстань від Лондона до Нью-Йорка лише за 3,5 години.

Як заявляють розробники, літак Boom Supersonic матиме чотири потужні двигуни, що дозволятимуть розвивати швидкість до 2 тисячі кілометрів на годину. Разом з тим, швидкість польоту над землею буде нижчою задля безпеки.

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Overture зможе літати на висоті 18 кілометрів та перевозити від 65 до 80 пасажирів. Планується, що його буде випущено у 2025 році, а польоти розпочнуться в 2026-му. Пасажири на борт надсучасного лайнера зможуть піднятися ближче до 2029 року.

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