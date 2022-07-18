Борис Джонсон політав на винищувачі та записав відео з кабіни літака

Прем'єр Великої Британії Борис Джонсон політав на винищувачі. Глава британського уряду зняв відео у кабіні літака.

Як пише Daily Mail, прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон побував на місці другого пілота у винищувачі Eurofighter Typhoon. А ще чиновник записав відео під час польоту, показавши процес дозаправки у повітрі.

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Вартість одного такого винищувача складає 75 мільйонів фунтів стерлінгів на місяць. Політ пройшов під час візиту політика на базу Королівських ВПС Конінгсбі у Лінкольнширі минулого тижня. На кадрах можна побачити, як Джонсон показує великий палець сусідньому літаку.

The prime minister has been given a demonstration flight in a Typhoon fighter jet.



While visiting RAF Coningsby in Lincolnshire, Boris Johnson was also given a tour of the base.https://t.co/7tjC6UkQ43 pic.twitter.com/xHmT9WuGWK — Sky News (@SkyNews) July 18, 2022

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