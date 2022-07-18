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Борис Джонсон політав на винищувачі та записав відео з кабіни літака

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Борис Джонсон політав на винищувачі - фото 1
Борис Джонсон політав на винищувачі / кадр з відео

Прем'єр Великої Британії Борис Джонсон політав на винищувачі. Глава британського уряду зняв відео у кабіні літака.

Як пише Daily Mail, прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон побував на місці другого пілота у винищувачі Eurofighter Typhoon. А ще чиновник записав відео під час польоту, показавши процес дозаправки у повітрі.

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Вартість одного такого винищувача складає 75 мільйонів фунтів стерлінгів на місяць. Політ пройшов під час візиту політика на базу Королівських ВПС Конінгсбі у Лінкольнширі минулого тижня. На кадрах можна побачити, як Джонсон показує великий палець сусідньому літаку.

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