З зіркою "Бонда": дивіться перший трейлер фільму "Блондинка" про Мерилін Монро

У мережі з'явився перший трейлер до нового фільму "Блондинка" (Blonde) про життя Мерилін Монро. Дізнавайтесь дату виходу, акторський склад та дивіться промо далі.

Стрімінговий сервіс Netflix випустив перший тизер до майбутнього фільму "Блондинка" (Blonde), який розповість про переживання та життя найвідомішої білявки в історії – Мерилін Монро. Дата виходу стрічки запланована на 28 вересня на Netflix, пише Радіо MAXIMUM.

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Сюжет розгорнеться навколо кар'єри та особистого життя Монро. Як наголошують творці, фільм дослідить персону Мерилін через її переживання та пріоритети, тож не є біографічним.

У головних ролях: Ана де Армас (Ножі наголо, 007: Не час помирати, Нічний портьє), Едрієн Броуді (Піаніст, Гудіні, Журналіст), Боббі Каннавале (ІрландецЬ, Людина-мураха), Ксав'єр Семюель (Кохані, Сутінки. Сага: Затемнення) та інші.

Блондинка 2022, дивіться трейлер фільму онлайн:

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