Інтерв'ю з вампіром: перший трейлер нового серіалу без Бреда Пітта

Нова адаптація роману "Інтерв'ю з вампіром" у форматі серіалу вже зовсім скоро вийде на екранах, а нещодавно з'явився перший трейлер. Цього разу у головних ролях не буде Тома Круза та Бреда Пітта.

Стрімінговий сервіс AMC презентував промо до серіалу "Інтерв'ю з вампіром" (Interview with the Vampire), який базується на бестселері Енн Райс. Зважаючи на успіх однойменної стрічки 1994 року, де головні ролі виконали Бред Пітт, Том Круз та Антоніо Бандерас, новий серіал має всі шанси стати не менш популярним, пише Радіо MAXIMUM.

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Серіал матиме схожий сюжет з фільмом, але детальніше зосередиться на історіях вампірів Лестата та Луїса, а також на їхніх взаєминах. Всього буде 8 епізодів, дата виходу яких запланована на 2 жовтня. У головних ролях: Сем Рід (Клуб бунтарів, 2:22) та Джейкоб Андерсон (Гра престолів, Оверлорд), а також майбутня зірка нових "Аватарів" Бейлі Басс.

Інтерв'ю з вампіром 2022, дивіться трейлер серіалу онлайн:

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