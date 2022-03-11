З синьо-жовтим серцем на футболці: Емілі Кларк підтримала українців

З кожним днем усе більше зірок публічно підтримують Україну. Долучилася до них і зірка "Гри престолів" Емілія Кларк. Акторка приміряла білосніжну футболку з синьо-жовтим серцем на ній.

На своєму інстаграмі Емілія Кларк також написала величезний пост, який вона присвятила Україні.

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Ми з Тедом пишаємося тим, що підтримуємо Україну. Як і наша неймовірна команда з мого останнього проєкту. Ці футболки були найбажанішим подарунком, який я коли-небудь мала честь отримати, – зазначила вона.

Акторка додала, що її серце буквально розривається на шматки разом із багатьма людьми через страждання та біль мільйонів людей в Україні.

Оскільки новини приходять щодня, це може здатися приголомшливим. Не знаю, чи можу змінити цю шокуючу реальність, але ось кілька способів показати свою підтримку та надіслати трохи любові…, – написала вона своїм підписникам.

Вона закликала пожертвувати кошти на disastersemergencycommittee. Це дозволить забезпечити їжею, водою, житлом, а також медичною допомогою біженців і сімей з України.

Також вона зазначила, що можна купити ці милі футболки. Усі кошти, отримані від їхнього продажу, також спрямують на допомогу Україні.

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