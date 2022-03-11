"Ах, Одеса, перлина біля моря": Джаред Лето заспівав про Одесу і підтримав українців

Відомий американський співак та актор Джаред Лето у прямому ефірі поспілкувався з українцями. Він вкотре заявив про свою підтримку українського народу у війні з росіянами.

Відповідне відео з'явилося під час спілкування артиста з фоловерами.

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Джаред Лето заспівав фразу з пісні "Ах, Одеса!". Він відповів хлопцеві з України, що підтримує нашу країну, яка зазнала агресії. "Я впевнений, що одного разу знову приїду в Україну з концертом і змахну українським прапором на сцені", – сказав артист.

Джаред Лето – кіноартист та музикант, вокаліст рок-гурту Thirty Seconds to Mars.

Повне відео спілкування музиканта з фанатами:

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