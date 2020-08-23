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З якою швидкістю навички співробітників втрачають свою актуальність: дослідження
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Дослідницька компанія Gartner опублікувала звіт, присвячений робочим навичкам. Виявилося, що в умовах постійно мінливого світу третина наших умінь, які були необхідні кілька років тому, втрачають свою актуальність.
Аналітики порахували, що за три роки роботи 33% навичок перестають бути необхідними. При цьому число умінь, які потрібні співробітнику для продуктивної роботи, щорічно зростає на 10%.
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Дослідники відзначили, що багато компаній просто не готові відмовитися від застарілих підходів до роботи. Нездатність оперативно адаптуватися до нових форматів діяльності призводить до невтішних результатів – лише 54% нових навичок співробітників застосовуються на практиці.
На думку дослідників виправити ситуацію допоможе динамічний підхід до розвитку навичок. Так називають систему, при якій фахівці з управління персоналом постійно відстежують мінливі потреби співробітників і дають їм можливість навчитися тому, що дійсно потрібно в конкретний момент. Важливу роль тут відіграє й ініціатива самих працівників, які можуть самостійно приймати рішення про те, які вміння їм потрібні, щоб ефективно виконувати свої завдання.
"В організаціях, які дотримуються динамічного підходу, співробітники одночасно знаходять нові вміння та застосовують їх на практиці. В результаті їм вдається використовувати не менше 75% навичок, які вони здобули", – підкреслюють аналітики.
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