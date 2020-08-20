Унікальний метод: як прискорити час на навчанні або роботі

Майже у кожної людини в житті трапляються такі моменти, коли їй стає ну дуже нудно на роботі чи на навчанні. Час немов зупиняється або тягнеться зрадницьки повільно.

Розповідаємо вам про унікальний метод, завдяки якому вам більше не доведеться мучитися, рахуючи, скільки часу залишилося до кінця робочого дня.

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Почнемо зі школи. Ні, ми не пропонуємо вам сісти знову за парту і відкрити підручник з алгебри. Просто згадайте свої улюблені і нелюбимі предмети в школі, напевно такі були навіть у найзапеклішого двієчника. Наприклад вам подобалися уроки праці або малювання. На цих уроках ви могли розслабитися і намалювати або зробити те, що хотіли. Ви повністю занурювалися в процес роботи. Ви так захоплювалися цим заняттям, що вас не хвилювало, скільки часу залишилося до кінця уроку. Адже це заняття вам подобалося.

А тепер згадайте свій найбільш нелюбимий урок, який ви не могли терпіти і рахували кожну хвилину до дзвінка, не знаючи як прискорити час. Час тягнувся жахливо довго, але ж кожен урок триває 45 хвилин. Чому так відбувається?

Коли ви поза процесом, ви стежите за часом в сто разів більше, і час триває довше. Ви все думаєте, коли ж це скінчиться? Але все відбувається навпаки. Якщо ж ви повністю сфокусовані на улюбленій справі, ви не думаєте ні про що інше: про час, про погоду, оточуючих тощо, – а час пролітає з неймовірною швидкістю.

Робота

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