З якого віку дітям обов'язково носити сонцезахисні окуляри

Літо важко уявити без відпусток, пляжів, природи, а також сонцезахисних окулярів. Але не лише дорослим вони потрібні, і не тільки для стилю. Коли діям варто починати носити сонцезахисні окуляри – відповідає медик.

Окуляри для захисту від сонця необхідні людям у малохмарну погоду, і діти не виняток. Завідувач кафедри офтальмології НМАПО у Києві Сергій Риков наголосив у коментарі УНН, що вже з 5-річного віку варто турбуватись про захист від сонця.

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"Сонцезахисні окуляри є обов’язковою гігієнічною атрибутикою, починаючи у дітей з 5 років. Тому що людина не народжена дивитися на сонце. Існує три розміри дитячих сонцезахисних окулярів, і краще за все купувати в кольорових силіконових оправах. При цьому, по-перше, травматизм нульовий, а по-друге, захищення від сонця", – пояснює він.

Коли дітям пора носити окуляри від сонця

Лікар також наголошує, що також потрібно зважати на інтенсивність сонця під час вибору окулярів для відпочинку.

"Якщо ви їдете на море, це має бути захист до 200% затемнення, а якщо відпочиватиме в Карпатах, серед зелені, то достатньо буде і 100% затемнення, щоб захистити сітківку від навантаження", – підсумував Риков.

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