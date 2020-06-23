З якими продуктами не варто поєднувати банани

З чим не можна їсти банани

Банани здаються універсальним фруктом, який можна додавати до різноманітних страв. Але є продукти, з якими його не варто поєднувати, щоб не почуватись погано.

Медики назвали смаколики, які у поєднанні з бананами можуть створити неприємності для організму. Серед таких продуктів опинилась канталуп, назва якого навряд чи знайома для людей, але насправді це просто підвид дині.

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Річ у тому, що таке поєднання провокує надлишок іонів калію в організмі. Тіло відчуває уповільнення серцебиття, можуть виникнути проблеми з суглобами та роботою нирок.

Також не варто змішувати банани з йогуртом, хоча це доволі популярне поєднання. Річ у тому, що це не найкраще впливає на роботу шлунку та кишківника.

Ще один рецепт під забороною – банани б бататом. Солодка картопля з цим фруктом гарантує появу здуття та проблем з обміном речовин.

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