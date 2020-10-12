З якими гаслами українські історичні постаті йшли б на вибори 2020: кумедна добірка

Місцеві вибори в Україні 2020 вже на носі, а по телебаченню і в інтернеті ми бачимо все більше і більше гасел від кандидатів та агітаційних роликів. Історичний блогер Іван Гоменюк вирішив пофантазувати на цю тему.

У мережі з'явилася кумедна добірка "гасел" українських історичних постатей на регіональних виборах. Дивіться, як залучали б електорат Михайло Грушевський, Леся Українка, Богдан Хмельницький, Княгиня Ольга та інші!

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Нагадаємо, вибори пройдуть 25 жовтня 2020 року. Орієнтовна кількість виборців складе 27,2 млн осіб, кількість виборців в списках на виборчих дільницях оцінюється у 28,1 млн осіб, кількість виборчих дільниць – понад 29 тисяч. Будуть обрані обласні і районні ради, а також ради та глави всіх територіально громад України.

Автор: Іван Гоменюк

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