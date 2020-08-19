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З Яблучним Спасом 2020! Красиві привітання на свято Спаса у прозі
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19 серпня – свято Преображення Господнє. У цей день не забудьте поздоровити своїх близьких із Яблучним Спасом 2020. До вашої уваги найкращі привітання у прозі українською мовою!
Другий або, як кажуть у народі, Яблучний Спас – одне з найулюбленіших свят серед українців, тож ваші друзі та рідні точно будуть раді привітанням з Преображенням Господнім.
Тут більше: Привітання з Яблучним Спасом 2020 у віршах та смс
Не оминіть їх увагою та 19 серпня обов'язково надішліть красиві побажання своїми словами. Зібрали для вас українські вітання зі Спасом у прозі. Обирайте найкращі рядки:
Гарні привітання з Яблучним Спасом 2020 у прозі
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У чудове свято Преображення Господнього в церквах освячують яблука, груші і мед, а також колоски жита чи пшениці, щоб на наступний рік був хороший урожай. Я вітаю вас з цим світлим днем! Бажаю, передусім, міцного здоров'я, а ще миру і благополуччя. Усіх благ!
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Прийміть щирі вітання зі Яблучним Спасом! Нехай у вашому серці завжди горить іскорка добра, нехай здоров'я буде міцним, щастя – безхмарним, а доля – прихильною. Дай Боже вам миру, благополуччя і достатку!
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З другим Спасом вас! Нехай на вашому столі завжди буде хліб, а у ваших родинах завжди панує мир і спокій. Нехай тільки яскраві барви трапляються на вашому шляху. Бажаю міцного здоров'я, безхмарного щастя та сімейного затишку!
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Нехай у свято Спаса Господь почує ваші молитви та зішле своє благословення з небес. Бажаємо вам жити в щасті та радості. Нехай здійснюються всі ваші найзаповітніші бажання, а горе оминає ваш дім десятою дорогою. Усіх земних благ вам!
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У це велике свято бажаю, щоб у вашій сім'ї завжди панував затишок. Живіть в злагоді та взаєморозумінні, творіть добро – і воно обов'язково повернеться до вас сторицею. Нехай у вашій душі завжди буде тепло, як влітку, а доля буде солодкою, як спілі фрукти.
Прикольні вітання на Спаса своїми словами
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Вітаю з Яблучним Спасом! Нехай життя твоє буде барвистим, немов пишний яблуневий сад. Бажаю кожен день зустрічати з радістю, кожну мить відчувати щастя, кожну мету досягати легко і швидко, одним словом, потрапляти "в яблучко". Здоров'я, сил та благополуччя!
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Від щирого серця вітаю тебе з Яблучним Спасом! Нехай Господь оберігає тебе від бід та неприємностей, а життя твоє буде красивим і рум'яним, як стигле яблучко. Всього тобі найкращого!
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Вітаю тебе з Яблучним Спасом! Бажаю, щоб твоє життя було сповнене радісними подіями, як яблуня – плодами, а твоя робота приносила доходи, як поле – щедрий врожай!
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Вітаємо з Яблучним Спасом! Бережіть любов, даруйте в цей день один одному спілі яблучка, які принесуть удачу в кожен дім!
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Вітаю з Яблучним Спасом і з усього серця бажаю медового смаку щастя в житті, соковитих і смачних яблук у кошику, максимум радості та позитиву. Нехай цей день наповнить тебе силами та здоров'ям, а Господь обдарує тебе всіма благами!
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Літо вже підходить до завершення, а на ґанку чекає тепла осінь, яка принесе з собою прекрасний урожай. Тому радій та насолоджуйся життям! Щастя тобі з приємним яблучним ароматом :)
Короткі поздоровлення з Преображенням прозою
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Вітаю з Яблучним Спасом і щиро бажаю, щоб жоден черв'як заздрості не зміг вразити яблуко твого щастя. Бажаю здоров'я і радості, надії і любові, миру і наснаги!
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Бажаю вам такого солодкого життя, як ці смачні фрукти на Яблучний Спас! Нехай ваш шлях буде сповнений яскравими барвами – від виноградних і до сливових. Зі святом!
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Вітаю з Преображенням Господнім і від душі бажаю тобі всього найкращого! З надією, вірою і любов'ю дивись в кожне "завтра", але не забувай проживати "сьогодні" на повну!
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З Яблучним Спасом вітаю і бажаю від щирого серця, щоб ніякої поганий черв'ячок тебе не гриз. Нехай удача твоя буде рум'яною, здоров'я – міцним, а доля – солодкою!
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Солодких думок, смачного життя, доброго серця, безмежного щастя, світлої надії, чистої любові, квітучого натхнення, міцного здоров'я! Вітаю з Яблучним Спасом!
Вам знадобиться: Вітальні картинки з другим Спасом 2020
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