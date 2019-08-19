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Картинки, листівки та відкритки для привітання з Яблучним Спасом
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Найкращі вітання у картинках з Яблучним Спасом 2019 – у нашій добірці! Підготували для вас поздоровлення та фото, які потішать ваших рідних і друзів. Обирайте привітання з Яблучним Спасом, які найбільше вам подобаються!
Яблучний Спас у 2019 році припадає на понеділок, 19 серпня, тож в цей день варто поздоровити своїх близьких зі святом. До вашої уваги найкращі привітання у картинках для найдорожчих!
І ще: Привітання з Яблучним Спасом 2019: вітальні вірші, проза та смс на Спаса
Гарні картинки з Яблучним Спасом
Вітальні листівки на Яблучний Спас
Анімації (гіфки) з Яблучним Спасом
До теми: Коли Медовий, Яблучний та Горіховий Спас в Україні: дата свят 2019
Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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