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З висоти пташиного польоту: вражаючі фото світу від Сема Оетікера

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Неймовірний світ з висоти пташиного польоту - фото 1
Неймовірний світ з висоти пташиного польоту / Sam Oetiker

Талановитий фотограф поділився неймовірними аерознімками зі своїх мандрівок, від яких перехоплює дух.

Знайомтесь, Сем Оетікер (Sam Oetiker) – англійський фотограф та відеооператор, який зараз працює та мешкає у Мюнхені, в Німеччині. Хлопець вже понад 5 років займається менеджментом соцмережі для одного із найбільших європейських видань по сноубордингу Snowboarder Magazine. А у вільний час фіксує вражаючі пейзажі та краєвиди з висоти пташиного польоту.

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З висоти пташиного польоту: вражаючі фото світу від Сема Оетікера - фото 295847

З висоти пташиного польоту: вражаючі фото світу від Сема Оетікера - фото 295848

З висоти пташиного польоту: вражаючі фото світу від Сема Оетікера - фото 295849

З висоти пташиного польоту: вражаючі фото світу від Сема Оетікера - фото 295850

З висоти пташиного польоту: вражаючі фото світу від Сема Оетікера - фото 295851

З висоти пташиного польоту: вражаючі фото світу від Сема Оетікера - фото 295852

З висоти пташиного польоту: вражаючі фото світу від Сема Оетікера - фото 295853

З висоти пташиного польоту: вражаючі фото світу від Сема Оетікера - фото 295854

З висоти пташиного польоту: вражаючі фото світу від Сема Оетікера - фото 295855

З висоти пташиного польоту: вражаючі фото світу від Сема Оетікера - фото 295856

З висоти пташиного польоту: вражаючі фото світу від Сема Оетікера - фото 295857

З висоти пташиного польоту: вражаючі фото світу від Сема Оетікера - фото 295858

З висоти пташиного польоту: вражаючі фото світу від Сема Оетікера - фото 295859

З висоти пташиного польоту: вражаючі фото світу від Сема Оетікера - фото 295860

З висоти пташиного польоту: вражаючі фото світу від Сема Оетікера - фото 295861

З висоти пташиного польоту: вражаючі фото світу від Сема Оетікера - фото 295862

З висоти пташиного польоту: вражаючі фото світу від Сема Оетікера - фото 295863

З висоти пташиного польоту: вражаючі фото світу від Сема Оетікера - фото 295864

З висоти пташиного польоту: вражаючі фото світу від Сема Оетікера - фото 295865

З висоти пташиного польоту: вражаючі фото світу від Сема Оетікера - фото 295866

З висоти пташиного польоту: вражаючі фото світу від Сема Оетікера - фото 295867

З висоти пташиного польоту: вражаючі фото світу від Сема Оетікера - фото 295868

З висоти пташиного польоту: вражаючі фото світу від Сема Оетікера - фото 295869

З висоти пташиного польоту: вражаючі фото світу від Сема Оетікера - фото 295870

З висоти пташиного польоту: вражаючі фото світу від Сема Оетікера - фото 295871

Джерело всіх фото: instagram.com/samoetiker

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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