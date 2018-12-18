З висоти пташиного польоту: вражаючі фото світу від Сема Оетікера

Талановитий фотограф поділився неймовірними аерознімками зі своїх мандрівок, від яких перехоплює дух.

Знайомтесь, Сем Оетікер (Sam Oetiker) – англійський фотограф та відеооператор, який зараз працює та мешкає у Мюнхені, в Німеччині. Хлопець вже понад 5 років займається менеджментом соцмережі для одного із найбільших європейських видань по сноубордингу Snowboarder Magazine. А у вільний час фіксує вражаючі пейзажі та краєвиди з висоти пташиного польоту.

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Джерело всіх фото: instagram.com/samoetiker

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