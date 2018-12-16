Аналітики Instagram визначили найщасливіший місце на Землі

Фахівці соціальної мережі Instagram назвали найщасливіше місце на планеті, виходячи з кількості позитивних емодзі на фотографіях, де вказана конкретна геолокація.

"Найщасливішою геолокацією у світі" став Діснейленд у Токіо. Там користувачі поставили найбільше позитивних смайликів.

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Це перший диснеївський парк побудований за межами США. Діснейленд був побудований компанією Walt Disney Imagineering в тому ж стилі як Діснейленд у Каліфорнії і Чарівне Королівство у Флориді.

Так, користувачі мережі залишили 14 млрд емодзі з сердечками у коментарях до фото, які були зроблені у Діснейленді у Токіо.

Крім цього, аналітики назвали і найпопулярніший фільтр для обличчя, який використовували впродовж 2018 року. Найчастіше у Stories люди робили селфі з фільтром із сердечками.

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