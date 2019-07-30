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З висоти МКС: NASA показало видовищні знімки Землі

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Нові фото Землі - фото 1
Нові фото Землі / hi-news

Представники NASA оприлюднили вражаючі знімки Землі, зроблені з висоти МКС астронавтами. На кадрах зображена дивна гра світла, що дозволяє поглянути на планету з іншого боку.

Команда Міжнародної космічної станції з шести астронавтів здійснює подорож навколо Землі кожні 90 хвилин. При цьому в астронавтів є 45-хвилинне вікно денного світла, протягом якого Земля розкриває свої неймовірні природні чудеса.

І ще: Hubble зняв вмираючу галактику під час виверження газу

Це дає астронавтам можливість сфотографувати різні географічні та штучні особливості планети. Видання опублікувало найяскравіші фотографії, зроблені з космосу.

З висоти МКС: NASA показало видовищні знімки Землі - фото 344502

З висоти МКС: NASA показало видовищні знімки Землі - фото 344503

З висоти МКС: NASA показало видовищні знімки Землі - фото 344504

З висоти МКС: NASA показало видовищні знімки Землі - фото 344505

З висоти МКС: NASA показало видовищні знімки Землі - фото 344506

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Джерело: express
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