З висоти МКС: NASA показало видовищні знімки Землі

Представники NASA оприлюднили вражаючі знімки Землі, зроблені з висоти МКС астронавтами. На кадрах зображена дивна гра світла, що дозволяє поглянути на планету з іншого боку.

Команда Міжнародної космічної станції з шести астронавтів здійснює подорож навколо Землі кожні 90 хвилин. При цьому в астронавтів є 45-хвилинне вікно денного світла, протягом якого Земля розкриває свої неймовірні природні чудеса.

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Це дає астронавтам можливість сфотографувати різні географічні та штучні особливості планети. Видання опублікувало найяскравіші фотографії, зроблені з космосу.

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