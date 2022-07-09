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З Україною не лише в серці: патріотичні татуювання українських зірок – фото
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Українці дедалі частіше набивають патріотичні татуювання, і зірки не стали винятком. Символіка України та проникливі цитати тепер стали особливою прикрасою багатьох наших знаменитостей.
З початку війни чимало українців вирішили показати свою любов до країни ще й у вигляді татуювань. Звісно ж, відомі громадяни теж не залишились осторонь і тепер мають особливу символіку на своєму тілі. Хто та які татуювання зробив за останні кілька місяців – дізнавайтесь далі у добірці від Радіо MAXIMUM.
І ще: Герби, вишиванки та карти України: патріотичні татуювання для українців – приклади з фото
Реперка Alyona Alyona має чимало яскравих татуювань, а тепер у неї на ключиці красується ще й особливий колосок у червоно-чорному та синьо-жовтому забарвленні.
Блогерка Даша Квіткова вирішила зробити одразу два тату: контур карти України та дві скріпки у кольорах нашого прапора.
Продюсерка Олена Мозгова вирішила не дріб'язкувати, тому прикрасила свою руку ефектним татуюванням з тризубом у червоних квітах.
Гравець збірної України та воротар клубу "Динамо" Денис Бойко також обрав герб України з червоно-чорним орнаментом. Тепер це тату прикрашає його ногу.
Очільник студії "Квартал 95" Євген Кошовий разом з дружиною Ксенією теж вирішили прикрасити себе патріотичними татуюваннями. Тож тепер на руці у Кошового цитата з коломийки Кузьми Скрябіна "Той, хто любить Україну, має бути з нами" та фраза "Був патріотом України ще до того, як це стало мейнстрімом".
Тим часом доволі несподіване тату зробили сестра Позитива (Олексія Завгороднього) Єлизавета: тепер у неї з'явилось зображення Вєрки Сердючки, яка вигукує коронну фразу "Геть з України, москаль некрасівий".
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