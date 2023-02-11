З Трудової на Чмелів Яр – Київ перейменував ще 31 міський об’єкт

Дивіться повний перелік нових назв по районах столиці. Спойлер: абсолютній більшості з них повернуто історичну назву.

У столиці перейменували додатково ще 31 міський об’єкт, чиї назви пов’язані з російською федерацією та її сателітами, повідомила пресслужба Київської міської ради.

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За словами заступника міського голови – секретаря Київської міської ради Володимира Бондаренка, російські наративи десятиліттями спотворювали українську історію та навіювали пропагандистський культурологічний вплив на нашу свідомість.

Київ поступово позбувається російської колоніальної культури. На карті столиці немає місця топонімам, які возвеличують державу-агресора, її радянське та імперське минуле. У місті-герої Києві ми увіковічуємо пам’ять про визначні історичні події України, а також діячів та героїв, які боролись за незалежність нашої держави", – написав Бондаренко.

У столиці перейменовано низку міських об'єктів.

Голосіївський район:

вулиця Адмірала Ушакова – вулиця Багринова (повернуто історичну назву)

вулиця Олега Кошового – вулиця Горяна (повернуто історичну назву)

вулиця Полковника Затєвахіна – вулиця Пустинська (повернуто історичну назву)

провулок Бурмистенка – провулок Бабієнків (повернуто історичну назву)

вулиця Полковника Потєхіна – вулиця Виставкова (повернуто історичну назву)

Шевченківський район:

вулиця Павла Пестеля – вулиця Скомороська

узвіз Герцена – узвіз Реп’яхів Яр (назва історичної місцевості)

вулиця Трудова – вулиця Чмелів Яр (повернуто історичну назву)

площа Перемоги – площа Галицька (повернуто історичну назву)

вулиця Петрівська – вулиця Вознесенський Яр (повернуто історичну назву)

вулиця Маршала Рибалка – вулиця Ростиславська (повернуто історичну назву)

вулиці Василя Дончука – вулиця Пилипівська (повернуто історичну назву)

вулиця Тропініна вулиця – Якубенківська (повернуто історичну назву)

вулиця Багговутівська – вулиця Загорівська (назва історичної місцевості)

проспект Перемоги – проспект Берестейський (повернуто історичну назву)

провулок Брест-Литовський – провулок Берестейський

вулиця Григорія Андрющенка – вулиця Казармена (повернуто історичну назву)

Деснянський район:

вулиця Олександра Даля – вулиця Лейбніца

Солом’янський район:

вулиця Кудряшова – вулиця Мокра (повернуто історичну назву)

вулиця Леваневського – вулиця Тетянинська (повернуто історичну назву)

вулиця Полковника Шутова – вулиця Грушецька (назва історичної місцевості)

вулиця Гаврилюка – вулиця Ярова (повернуто історичну назву)

Святошинський район:

Брест-Литовське шосе – Берестейське шосе

Подільський район:

провулок Красноводський – провулок Голубиний (повернуто історичну назву)

вулиця Олексія Терьохіна – вулиця Троїцько-Кирилівська (повернуто історичну назву)

провулок Академіка Зелінського – провулок Покровський (повернуто історичну назву)

Оболонський район:

провулок Попова – провулок Червиновський (повернуто історичну назву)

Печерський район

провулок Мічуріна – провулок Болсуновський (повернуто історичну назву)

вулиця Немировича-Данченка – вулиця Мала Шияновська (повернуто історичну назву)

вулиця Мічуріна – вулиця Ломаківська (повернуто історичну назву)

вулиця Григорія Царика – провулок Іподромний (повернуто історичну назву)

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