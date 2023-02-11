На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
З Трудової на Чмелів Яр – Київ перейменував ще 31 міський об’єкт
-
- 16
Дивіться повний перелік нових назв по районах столиці. Спойлер: абсолютній більшості з них повернуто історичну назву.
У столиці перейменували додатково ще 31 міський об’єкт, чиї назви пов’язані з російською федерацією та її сателітами, повідомила пресслужба Київської міської ради.
Читайте також: За мужність та самовідданість – Макрон нагородив Зеленського орденом Почесного легіону
За словами заступника міського голови – секретаря Київської міської ради Володимира Бондаренка, російські наративи десятиліттями спотворювали українську історію та навіювали пропагандистський культурологічний вплив на нашу свідомість.
Київ поступово позбувається російської колоніальної культури. На карті столиці немає місця топонімам, які возвеличують державу-агресора, її радянське та імперське минуле. У місті-герої Києві ми увіковічуємо пам’ять про визначні історичні події України, а також діячів та героїв, які боролись за незалежність нашої держави", – написав Бондаренко.
У столиці перейменовано низку міських об'єктів.
Голосіївський район:
- вулиця Адмірала Ушакова – вулиця Багринова (повернуто історичну назву)
- вулиця Олега Кошового – вулиця Горяна (повернуто історичну назву)
- вулиця Полковника Затєвахіна – вулиця Пустинська (повернуто історичну назву)
- провулок Бурмистенка – провулок Бабієнків (повернуто історичну назву)
- вулиця Полковника Потєхіна – вулиця Виставкова (повернуто історичну назву)
Шевченківський район:
- вулиця Павла Пестеля – вулиця Скомороська
- узвіз Герцена – узвіз Реп’яхів Яр (назва історичної місцевості)
- вулиця Трудова – вулиця Чмелів Яр (повернуто історичну назву)
- площа Перемоги – площа Галицька (повернуто історичну назву)
- вулиця Петрівська – вулиця Вознесенський Яр (повернуто історичну назву)
- вулиця Маршала Рибалка – вулиця Ростиславська (повернуто історичну назву)
- вулиці Василя Дончука – вулиця Пилипівська (повернуто історичну назву)
- вулиця Тропініна вулиця – Якубенківська (повернуто історичну назву)
- вулиця Багговутівська – вулиця Загорівська (назва історичної місцевості)
- проспект Перемоги – проспект Берестейський (повернуто історичну назву)
- провулок Брест-Литовський – провулок Берестейський
- вулиця Григорія Андрющенка – вулиця Казармена (повернуто історичну назву)
Деснянський район:
- вулиця Олександра Даля – вулиця Лейбніца
Солом’янський район:
- вулиця Кудряшова – вулиця Мокра (повернуто історичну назву)
- вулиця Леваневського – вулиця Тетянинська (повернуто історичну назву)
- вулиця Полковника Шутова – вулиця Грушецька (назва історичної місцевості)
- вулиця Гаврилюка – вулиця Ярова (повернуто історичну назву)
Святошинський район:
- Брест-Литовське шосе – Берестейське шосе
Подільський район:
- провулок Красноводський – провулок Голубиний (повернуто історичну назву)
- вулиця Олексія Терьохіна – вулиця Троїцько-Кирилівська (повернуто історичну назву)
- провулок Академіка Зелінського – провулок Покровський (повернуто історичну назву)
Оболонський район:
- провулок Попова – провулок Червиновський (повернуто історичну назву)
- Печерський район
- провулок Мічуріна – провулок Болсуновський (повернуто історичну назву)
- вулиця Немировича-Данченка – вулиця Мала Шияновська (повернуто історичну назву)
- вулиця Мічуріна – вулиця Ломаківська (повернуто історичну назву)
- вулиця Григорія Царика – провулок Іподромний (повернуто історичну назву)
Це важливо: Не забувайте про світловідбивачі – ДСНС нагадує про правила для пішоходів
-
09:28Грецький соус хтіпіті – рецепт від шеф-кухаря Ектора Хіменеса-Браво
-
08:25Чим замінити ранкову каву для бадьорості на весь день
- 11 лютого
-
20:3312 лютого 2023 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
19:27Гризун з Каліфорнії потрапив до Книги рекордів Гіннеса, як найстаріша миша
-
18:30У мережі показали неймовірне фото 100-метрового водоспаду, який замерз у Криму
-
Українські патріотичні пісні: плейлист, який підіймає дух
-
17:33Музей мистецтва у Нью-Йорку нарешті визнав художника Архипа Куїнджі українським
-
16:31Експерти назвали, скільки можуть становити збитки від землетрусів в Туреччині та Сирії
-
15:28Ось "це" можна купити за 350 доларів і відчути себе мавпочкою з мультфільму "Дора"
-
14:30В околицях Чорнобиля помітили здичавілих корів, які навчилися виживати самостійно
-
13:27"Книга-Мандрівка" створила мультфільм про Головнокомандувача ЗСУ Залужного
-
12:23"Надто потужний" – так назвала Малиновського французька газета L'Equipe
-
11:28З Трудової на Чмелів Яр – Київ перейменував ще 31 міський об’єкт
-
10:25Відтепер у Tinder можна блокувати профілі й анонімно їх переглядати – для чого такі зміни
-
З Днем народження: ТОП 75 привітань у віршах, прозі та смс українською
-
09:26Гурт Limp Bizkit випустив кліп з діпфейками Зеленського та путіна– дивіться крінжове відео
-
08:23Дослідження Mastercard виявило, скільки українців оплачують покупки за допомогою смартфону
- 10 лютого
-
20:2711 лютого 2023 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
19:21Brickmania показала LEGO-модель HIMARS з солдатиком в українській військовій формі
-
18:27Інтерв'ю з T.HUTSULS – про початок становлення, самобутність і місію колоритного гурту
-
17:24Українські ілюстратори створили серію чарівних листівок для військових
-
16:26МВС показали у відео, що означають жести регулювальника
-
15:26За мужність та самовідданість – Макрон нагородив Зеленського орденом Почесного легіону
-
14:24Всесвітній автомобіль 2023 року – відомі фіналісти конкурсу
-
13:31"Най хтос лиш слово скаже шє на діалект" – 15 гуцульських слів від запальної FIINKA
- 11 лютого
-
18:30У мережі показали неймовірне фото 100-метрового водоспаду, який замерз у Криму
-
13:27"Книга-Мандрівка" створила мультфільм про Головнокомандувача ЗСУ Залужного
-
09:26Гурт Limp Bizkit випустив кліп з діпфейками Зеленського та путіна– дивіться крінжове відео
- 10 лютого
-
18:27Інтерв'ю з T.HUTSULS – про початок становлення, самобутність і місію колоритного гурту
-
13:31"Най хтос лиш слово скаже шє на діалект" – 15 гуцульських слів від запальної FIINKA
-
09:26Українська модель з'явилася на Тижні моди в Нью-Йорку з посланням до путіна
- 09 лютого
-
18:24Інтерв'ю з Андрієм Кравченком – ватажок "вовчиць" про допомогу ЗСУ, пісні та рецепт щастя
-
13:30Воїни світла. Воїни добра – Укрпошта анонсувала нові марки, присвячені енергетикам
-
09:25Дивіться рідкісне фото куниці лісової, яка потрапила у фотопастку
- 08 лютого
-
18:31Юні українці підкорили суддів румунського талант-шоу – дивіться неймовірний виступ
-
13:27The New York Times показав відомі місця у Туреччині до та після землетрусу
-
09:32Скільки українців досі слухають російську музику – дослідження
- 07 лютого
-
18:31Дивіться, як український безпілотник зняв з висоти знаменитий стадіон "Донбас Арена"
-
14:2821-річний українець здобув Кубок з акробатики, виконавши найскладніший стрибок у світі
-
10:31Чи столиця досі найдорожче місто – у Києві ціни на квартири знизилися на 400 тис. гривень
- 06 лютого
-
18:35Стало відомо, яке місто у світі найдорожче для проживання
-
14:36Бейбі-бум в Антарктиді – дивіться неймовірне відео появи на світ малого пінгвінятка
-
10:39Ґреммі 2023 – оголошені найкращі пісні та співаки року
- 05 лютого
-
19:32TAYANNA та NAVIBAND випустили спільну білорусько-українську пісню "Біжи"
-
14:29У мережі показали, як змінилася Міллі Боббі Браун, зірка серіалу "Дивні дива"
-
09:26Гурт T.HUTSULS з Коломиї дав нове життя народній пісні "Веснянка"
- 04 лютого
-
18:26Уляна Ройс записала нову пісню "Кармекс" про реалії українців
-
14:27Ось як виглядатиме сцена Євробачення 2023 у Ліверпулі
-
10:31Відчуй себе пілотом знищеного українського Ан-225 "Мрія" та допоможи відновити літак
- 03 лютого
-
17:27У Netflix заявили, як будуть боротися з обмінами паролів між користувачами