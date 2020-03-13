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Холостяк 10 сезон 2 випуск: дивитись онлайн, хто покинув шоу 2020

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Дивіться 2 випуск шоу Холостяк - фото 1
Дивіться 2 випуск шоу Холостяк

На СТБ стартувало реаліті-шоу Холостяк 2020. У новому 10 сезоні свою кохану шукатиме пілот Макс Михайлюк, який має власну льотну школу в США. Дивіться онлайн другий випуск шоу!

У 2 випуску реаліті Холостяк 10 головний герой Макс Михайлюк продовжує особисто знайомитися з усіма дівчатами, які борються за його серце. Нагадаємо, що 34-річний пілот шукає "порядну, чесну, добру, щиру та бажано красиву" супутницю для життя.

Дивіться також перший випуск 10 сезону реаліті-шоу Холостяк

16 дівчат уже отримали заповітну червону троянду від Максима. Втім, новий випуск може перевернути з ніг на голову життя однієї з красунь. Гарантуємо, що ви будете здивовані вчинком холостяка.

Холостяк 2 випуск 10 сезон – дивитися онлайн від 13.03.2020

Другий випуск шоу запам'ятається глядачам першим побаченням дівчат з холостяком. Вісім красунь зможуть поспілкуватися з Максимом, адже під час першої вечірки вони не змогли цього зробити. Рандеву буде екстремальним, адже панянки вирушають на картинг. Саме там головний герой проєкту перевірить, хто з красунь дійсно готова боротися за нього, а хто прийшов на шоу задля піару та нових підписників у мережі.

На цьому інтрига не завершується. Поки учасниці приходитимуть до тями після шалених перегонів з Максом, сам холостяк забере на побачення Наташу. Вони удвох вирушать до торгового центру, де проведуть свій перший романтичний вечір. Чим закінчиться другий випуск, і хто покине проєкт сьогодні – дивіться далі!

Це цікаво: Новий холостяк Макс Михайлюк зізнався, для чого прийшов на проєкт

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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