Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Гра престолів Меган Маркл День матері

Зі спорткара Nissan Silvia зробили пікап: фотофакт

  • 12
Спорткар Nissan Silvia перетворили у пікап - фото 1
Спорткар Nissan Silvia перетворили у пікап / carscoops

Американець продає доопрацьований спорткар Nissan Silvia, який перетворили на пікап. Авто разюче відрізняється від базової версії.

Свою машину нинішній власник купив ще 3 роки тому, після чого він взявся за його доопрацювання. Однак, після всіх модифікацій автолюбителю машина не сподобалася і він прийняв рішення виставити її на продаж.

І ще: В Японії знайшли унікальний український позашляховик

Варто відзначити, що Nissan Silvia у США вважається однією з найкращих машин для тюнінгу.

Так, виставлений на продаж екземпляр відрізняється від базової версії Silvia зміненим дахом, наявністю багажного відділення, позашляховою підвіскою і позашляховими шинами великого діаметра.

Зі спорткара Nissan Silvia зробили пікап: фотофакт - фото 326361
Зі спорткара Nissan Silvia зробили пікап: фотофакт - фото 326362
Зі спорткара Nissan Silvia зробили пікап: фотофакт - фото 326363
Зі спорткара Nissan Silvia зробили пікап: фотофакт - фото 326364
Зі спорткара Nissan Silvia зробили пікап: фотофакт - фото 326360

Читайте також: Як виглядає перший серійний позашляховик арабського виробництва

Джерело: carscoops
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Нові фільми травня 2019: найкращі прем'єри місяця
  • 30 квітня, 14:15
  • 667
Сповідь продавця про б/у техніку: чому НЕ варто купувати вживаний товар
  • Вчора, 12:14
  • 1083
Цінуй справжнє: фантастична акція від бренду Zubrowka для тебе і твого друга
  • 15 квітня, 08:00
  • 477
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Технології