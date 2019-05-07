Зі спорткара Nissan Silvia зробили пікап: фотофакт

Американець продає доопрацьований спорткар Nissan Silvia, який перетворили на пікап. Авто разюче відрізняється від базової версії.

Свою машину нинішній власник купив ще 3 роки тому, після чого він взявся за його доопрацювання. Однак, після всіх модифікацій автолюбителю машина не сподобалася і він прийняв рішення виставити її на продаж.

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Варто відзначити, що Nissan Silvia у США вважається однією з найкращих машин для тюнінгу.

Так, виставлений на продаж екземпляр відрізняється від базової версії Silvia зміненим дахом, наявністю багажного відділення, позашляховою підвіскою і позашляховими шинами великого діаметра.

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