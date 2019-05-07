В Японії знайшли унікальний український позашляховик

В Японії було знайдено український позашляховик ЛуАЗ-969М. Дивовижна знахідка стояла в одній з автомайстерень: машина збереглася в ідеальному стані.

Японці називають незвичайний для їхнього регіону автомобіль легким і компактним українським позашляховиком для потреб армії.

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Може бути, що ЛуАЗ є експонатом приватної колекції. Доля автомобіля невідома. Тільки є інформація, про те, що в Країну сонця, що сходить авто потрапило з Австрії.

Унікальний ЛуАЗ-969М

Виробництво ЛуАЗ-969М було налагоджено в 50-х роках. Позашляховик збирали на машинобудівному заводі, життя якого спочатку зародилося на кількох об'єднаних автомайстернях. Звичайний завод, яких за СРСР було дуже багато, виробляв техніку для сільськогосподарських потреб та робив ремонт вантажівок, і тут, раптово такий успіх.

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