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Як виглядає перший серійний позашляховик арабського виробництва

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Інформації про технічні характеристики нових автомобілів наразі немає - фото 1
Інформації про технічні характеристики нових автомобілів наразі немає / zigwheels

До кінця 2019 року на авторинку Об'єднаних Арабських Еміратів має з'явитися перший позашляховик місцевої збірки під назвою Al Reem.

Інформація надійшла від представників компанії Sandstorm Automotive під час прес-конференції в Dubai Investment Park. Перша партія таких позашляховиків Al Reem буде складатися з 13 тис. примірників.

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Можливо, одночасно з новим позашляховиком на ринок ОАЕ вийде і пікап S24, виробництво якого мають налагодити на місцевому підприємстві.

Інформації про технічні характеристики нових автомобілів поки немає. Важливо сказати, що і позашляховик, і пікап проектували за участю арабських інженерів. Обидві моделі будуть випускати на потужностях підприємства Sandstorm Automotive Factory, яке розташоване в Абу-Дабі. Так, конвеєр зі збірки автомобілів буде запущений найближчими тижнями.

Як виглядає перший серійний позашляховик арабського виробництва - фото 325953

Як виглядає перший серійний позашляховик арабського виробництва - фото 325954

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Джерело: zigwheels
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