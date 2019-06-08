З синцем і льодом: Аквамен Джейсон Момоа підкорив новим відео

Зірка Аквамена Джейсон Момоа не залишається осторонь проблем з пластиком, тому закликав відмовитись від пластикових пляшок, щоб очистити Землю. Зробив він це у своєму веселому стилі. Зацініть!

39-річний американський актор Джейсон Момоа, якому принесли славу роль Кхала Дрого у серіалі "Гра престолів", а також Аквамена у фільмах DC, підкорює своїм гумором та харизмою ще й на своєму акаунті в соцмережі Instagram. Там за чоловіком стежать понад 12 мільйонів фанатів.

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Нещодавно Момоа опублікував кумедне відео із закликом відмовитись від пластикових пляшок. Все б нічого, якби на ролику актор не йшов повз хлопців, які саме пили воду у пляшках, та вибивав напої з рук. З другим чоловіком все пішло не так гладко, тому у новому кадрі можна побачити зірку у пінній ванні з бокалом льоду, який він прикладає до свіжих синців.

"Сподіваюсь, відео дозволить позбутись пластикових пляшок, щоб очистити матінку Землю, а найголовніше – змінити майбутні покоління. Ми всі повинні взяти на себе цю відповідальність, адже наступні покоління залежать від нас", – наголосив він у коментарі.

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