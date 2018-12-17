Як виглядає новорічний настрій по-котячому: кумедне відео

У мережі з'явилось веселе відео, яке показує особливість котів, знайому кожному власнику пухнастиків. Свято наближається?

У соцмережі Twitter користувач з ніком snovit321 поділився записом зі своїм котом, який за півхвилини показує все ставлення тваринок до зимових свят. Допис швидко став популярним, адже зібрав понад 14 тисяч ретвітів та більш як 18 тисяч вподобань. Можна посперечатись, що майже кожен кіт полюбляє веселитись саме так:

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