Експерти визначили головні правила щасливих стосунків

Дослідження показують, що стрес у сім'ї може бути настільки ж руйнівним для вашого здоров'я, як і куріння. Щоб цього не сталося, варто пам'ятати про головне.

Часті обійми

Дослідження показують, що пари, які проводять більше часу, обіймаючись і цілуючись, мають нижчі рівні гормонів стресу в організмі.

І ще: Як сімейне життя впливає на керівників: цікаве дослідження

Працюйте разом

Коли в суперечці з партнером у вас виникають розбіжності через різні думки, постарайтеся не зосереджувати свою увагу на тому, хто з вас правий – шукайте компроміс. Щасливі пари намагаються розв'язати проблему, ідентифікуючи її, аналізуючи ідеї.

Ваші стосунки в пріоритеті

Коли у вас з'являються діти, задоволеність стосунками зазвичай починає знижуватися. Пам'ятайте, що ваш чоловік – пріоритет, як і ваші з ним стосунки. Ви не можете просто відсунути їх на задній план, щоб повернутися до них трохи пізніше.

Будьте уважним слухачем

Великий відсоток сварок виникає на ґрунті крику. Замість того щоб використовувати ваші голосові зв'язки, надайте кожній людині час для монологу – слухайте і не перебивайте один одного.

Трохи часу для себе

Парам треба робити щось окремо один від одного, мати хобі і захоплення. Час, проведений наодинці з собою, освіжає відносини, допомагає "переключитися" і випустити пар.

Це цікаво: Як підкорити дівчину: поради з магічної книги стали вірусними