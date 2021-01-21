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Експерти визначили головні правила щасливих стосунків

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Родина - фото 1
Родина / pinterest

Дослідження показують, що стрес у сім'ї може бути настільки ж руйнівним для вашого здоров'я, як і куріння. Щоб цього не сталося, варто пам'ятати про головне.

Часті обійми

Дослідження показують, що пари, які проводять більше часу, обіймаючись і цілуючись, мають нижчі рівні гормонів стресу в організмі.

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Працюйте разом

Коли в суперечці з партнером у вас виникають розбіжності через різні думки, постарайтеся не зосереджувати свою увагу на тому, хто з вас правий – шукайте компроміс. Щасливі пари намагаються розв'язати проблему, ідентифікуючи її, аналізуючи ідеї.

Ваші стосунки в пріоритеті

Коли у вас з'являються діти, задоволеність стосунками зазвичай починає знижуватися. Пам'ятайте, що ваш чоловік – пріоритет, як і ваші з ним стосунки. Ви не можете просто відсунути їх на задній план, щоб повернутися до них трохи пізніше.

Експерти визначили головні правила щасливих стосунків - фото 444156

Будьте уважним слухачем

Великий відсоток сварок виникає на ґрунті крику. Замість того щоб використовувати ваші голосові зв'язки, надайте кожній людині час для монологу – слухайте і не перебивайте один одного.

Трохи часу для себе

Парам треба робити щось окремо один від одного, мати хобі і захоплення. Час, проведений наодинці з собою, освіжає відносини, допомагає "переключитися" і випустити пар.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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