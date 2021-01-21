Титанік, Основний інстинкт та 50 відтінків сірого: чи реалістичні сцени сексу у кіно

Чи справді сексуальні сцени з популярних фільмів можливі у реальному житті? На це питання відповіла відома експерт з сексуальності Кетрі Гертлен. Під приціл потрапили стрічки "Основний інстинкт", "50 відтінків сірого" та "Титанік".

Всесвітньо відома секс-експерт доктор Кетрін Гертлен, яка також займається парною терапією, розповіла, чи справді такими реалістичними є сцени сексу у популярних фільмах.

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Титанік: надмірна романтизація першого сексу

На думку доктора Гертлен, саме це є проблемою "Титаніка", адже насправді перший статевий акт зображається у стрічці надто захоплено і романтично, без ознак болю та змішаних емоцій.

За її словами, Джек і Роуз надто пристрасно показують перший інтим, нехтуючи всіма незручними ситуаціями, які часто трапляються через брак досвіду у партнерів.

Основний інстинкт: одночасна кульмінація

Драматичним сценам культової стрічки бракує реалізму хоча б тому, що персонаж Ніка Каррена у виконанні Майкла Дугласа, часто досягає кульмінації водночас зі своїми партнерами.

"Основний інстинкт відомий своїми парними секс-сценами та знаменитим моментом з Шерон Стоун на кріслі. Хоч це і не зовсім провал, але сам факт одночасного оргазму трохи нереальний. Це не дуже поширене явище, тому не варто засмучуватись, якщо у вас з партнером не вдається разом дійти до кульмінації. Вона ніяк не пов'язана з якістю сексу, так працює наш організм", – пояснює експерт.

Доктор Гертлен також додала, що герої стрічки доволі голосні під час інтиму, що також не завжди буває у реальному житті.

50 відтінків сірого: ігнорує правила БДСМ

Хоч цей фільм і славиться своїми секс-сценами з елементами БДСМ, але головний герой картини Крістіан Грей, якого грає Джаймі Дорнан, зовсім нехтує всіма правилами та межами. За словами Гертлен, існують нормальні та здорові способи проведення БДСМ за згодою, але вони зовсім не описані у фільмі.

"Цілком очевидно, що Анастейша (Дакота Джонсон) часто погоджується на ідеї Крістіана лише тому, що вона надто сором'язлива або боїться втратити ці стосунки. Це форма емоційного аб'юзу. Це небезпечна історія, яка створює неправильне уявлення для всіх, хто не знайомий з БДСМ та зрілими стосунками", – наголошує фахівець.

Реальний сценарій БДСМ потребує чіткого визначення меж, безпечних слів та регулярної згоди обох сторін на все, що відбувається. До того ж, без емоційної зрілості краще не вносити його у своє життя.

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