З Різдвом Пресвятої Бородиці 2020: красиві привітання в прозі

21 вересня в Україні відзначають Різдво Пресвятої Богородиці. У 2020 році цей день припадає на понеділок. Не забудьте привітати своїх близьких з цим світлим святом. Ось красиві привітання зі святом на честь Богородиці Діви Марії у прозі для вірян!

Святкові привітання з релігійним святом Різдвом Пресвятої Богородиці потішать ваших друзів та рідних, які сповідують християнство! Поздоровте їх зі світлим святом, яке українці відзначають цьогоріч у понеділок, 21 вересня.

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Ми зібрали для вас найкращі побажання українською мовою. Тисніть на пункт та переходьте до розділу з потрібними вам вітаннями:

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Вітаю з Різдвом Пресвятої Богородиці! Бажаю світлого і доброго шляху по життю, на якому ти будеш зустрічати тільки хороших людей, бажаю чистих і благих помислів душі, якими ти будеш робити своє життя щасливішим і радіснішим. Нехай кожен день приносить благодать і умиротворення, нехай Пресвята Богородиця захистить від лиха і бід.

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Вітаю з Різдвом Пречистої Діви Марії! Нехай Богородиця береже ваш будинок і вашу сім'ю від біди та лиха, рятує під своїм покровом і наповнює ваші серця чистою вірою. Миру вам, добра і душевної благодаті! Душевного і фізичного здоров'я, життєвої активності, менше прикрощів і труднощів в сучасному світі, більше сил рухатися далі, достатку, щоб задовольняти всі потреби.

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З Різдвом Пречистої Пресвятої Богородиці! Бажаю миру, радості в сім'ї та удачі в справах. Нехай Пресвята Діва рятує під своїм покровом вас і ваших близьких. Щастя, божої благодаті та любові вам! Миру і щастя, любові та надії, ніжності та радості, доброти та краси, уваги та турботи, щирості та милосердя, добробуту і чудес. Нехай Божа Мати охороняє сім'ю від бід і злого духа, дарує щастя, допомагає приймати правильні рішення і долати труднощі, наповнює душу світлом, любов'ю і милосердям!

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Поспішаю тебе привітати з Різдвом Богородиці та побажати добра, любові, удачі та безмежного щастя! Нехай це світле свято принесе багато позитивних емоцій і щирих посмішок! Бажаю тобі жити в гармонії з собою і насолоджуватися життям! Нехай у серце увійде любов, нехай душа буде сповнена пречистої вірою. Бажаю сім'ям здоров'я і спокою, живіть дружно і ніколи не втрачайте надії. Нехай заступниця Свята Богородиця, врятує вас від різних бід, поганих думок і невірних вчинків.

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Вітаю не просто з Різдвом Пресвятої Богородиці, а вітаю з Великим для всіх православних святом Різдва Пресвятої Богородиці, яка подарувала світові рятівника нашого Ісуса Христа! Бажаю здоров'я і миру всій твоїй родині. Нехай ясне світло блага і щастя веде тебе по життю, нехай чиста надія і віра живе у твоєму серці, нехай щедра любов Бога і твоїх близьких вберігає тебе від негараздів. Бажаю у це чудове свято миру, добра, радості, любові, щастя і душевного спокою. Нехай Діва Марія допоможе вам своїми Молитвами. Нехай на благо і добро будуть всі ваші справи. Нехай в Різдво Пресвятої Богородиці вас оточує світло, яке вкаже вірний шлях для вирішення будь-яких завдань. Бажаю найтепліших і мирних днів, в оточенні улюблених і близьких людей. Сердечно вітаю!

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Вітаю зі святом Різдва Пресвятої Богородиці та від душі бажаю миру, щастя, здоров'я, радості, добра і відради. Нехай у твоєму житті трапляються справжні чудеса, нехай ні дня не проходить без надії, любові та славної справи. Нехай чистими та непорочними будуть думки твоєї душі, нехай добрими та благородними будуть твої вчинки, нехай світлим і щасливим буде твій шлях, нехай великий і найщирішої буде любов твого серця.

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Вітаю з чудовим православним святом, Різдвом Пресвятої Богородиці! Бажаю душевного миру і процвітання. Нехай будуть здорові та щасливі всі ваші рідні!

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Поздоровлення з Різдвом Пресвятої Владичиці нашої Богородиці, нехай в цей світлий день всі наші душі наповнює лише радість і сяйво. Нехай вона дарує нам всім благ в сімейному житті та підтримає тих, хто потребує заступництва. Слався Богородиця, Діва Марія!

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Сьогодні світле свято – Різдво Пресвятої Богородиці. Щиро вітаю і бажаю легкості та свята на душі, сімейного щастя, любові та довіри, правильних життєвих рішень, чесності, добродушності та милосердя.

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Пресвята Матір Божа народилася в цей вересневий день. Вона дала життя Господу, благословивши цим все людство. Миру, світла, добра і чистих помислів бажаємо кожному християнину!

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Зі святом Різдва Пресвятої Богородиці вітаємо всіх християн! Нехай зійде на вас любов, щастя, добро і радість. Нехай Діва Марія допоможе у всіх починаннях, а серця будуть сповнені чистої віри.

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Від щирого серця вітаю з цим прекрасним святим святом! Бажаю спокою на душі, сімейної гармонії, міцного кохання і добрих намірів! Нехай Пресвята Богородиця береже вас і близьких!

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Вітаю з Великим святом, з Різдвом Пресвятої Богородиці! Бажаю завжди пам'ятати про віру, про Бога, про моральні цінності, які визначають людську сутність і підтримують людини. Нехай життя буде щасливим, а буття перебуває у мирі. І хай допоможе нам усім Господь, і врятує душі наші!

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Нехай світлим буде серце і чистою – душа. Нехай віра допоможе вам в житті. Бажаємо, щоб у вашій родині не було: ні хворого, ні голодного, ні сирого. Нехай Богородиця збереже вас від будь-якого лиха. Радістю прикрасіть свій будинок, терпінням облагородьте свої душі та любов'ю наповніть сенс вашого життя. З Різдвом Пресвятої Богородиці!

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Зі святом! Нехай Пресвята Богородиця охороняє сім'ю і будинок від всіх неприємностей, від бід і злих вчинків. Нехай ангели бережуть вас, щоб завжди панувало навколо добро і щирі люди. Бажаю впускати у своє серце тільки світлі почуття, бажаю берегти й себе, і сім'ю. Нехай Пресвята Богородиця вберігає тебе від заздрості та зради, нехай в житті твоєму буде щастя і радість. Бажаю доброго здоров'я і щедрої любові.

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З різдвом Пресвятої Богородиці! Нехай почуті всі молитви будуть, щоб в душі світло було, а в домі щастя проживало. Нехай серця любов'ю до ближнього наповняться. Нехай дзвін церковний тішить слух, а віра допомагатиме в будь-яких благих справах! Нехай Господь, завжди зберігає ваше вогнище, сім'ю і друзів. Ніколи не піддавайтеся зневірі та вірте, що на світі буває багато чудес, які подаровані нам самими небесами. З Різдвом Пресвятої Богородиці!

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Вітаю зі святом Різдва Пресвятої Богородиці! Нехай у вашому домі завжди панує мир і спокій. Нехай кожен світанок народжує світлу надію. Нехай кожен твій вчинок народжує милосердя і доброту. Я бажаю тобі здоров'я, любові та краси, а також натхнення, терпимості та душевної теплоти. Нехай Пресвята Богородиця оберігає тебе від будь-яких недуг і земних гріхів. Бажаю відчути єдність з усіма вірянами, і вознести молитви Спасителя і Діві Марії.

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З Різдвом Пресвятої Богородиці! Бажаю, щоб молитви до Бога були почуті, щоб кожен день траплялося чудо, щоб Господь простягнув руку допомоги у хвилину тягот, а Ангел стояв за твоїм плечем в моменти радощів. Нехай чистота і світло цього свята наповнюють вашу душу благодаттю, а віра буде щирою і міцною. І тоді у вашому житті неодмінно будуть траплятися справжні чудеса. Нехай у свято в душі панує любов і радість і умиротворення. Нехай зійде благодать на ваш дім, і захистять ангели його від будь-яких бід і негараздів!

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