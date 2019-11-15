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З ремонтом буде непросто: фахівці розібрали HUAWEI Mate 30 Pro

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У HUAWEI Mate 30 Pro використовують надто багато клею - фото 1
У HUAWEI Mate 30 Pro використовують надто багато клею

У середині вересня HUAWEI представила флагманський смартфон Mate 30 Pro. Майже через два місяці гаджет дістався до лабораторії iFixit, де новинку розібрали до останнього гвинтика з метою з'ясувати рівень ремонтопридатності.

У HUAWEI Mate 30 Pro встановлений 6,53-дюймовий OLED-дисплей з роздільною здатністю FHD +, процесор Kirin 990 і 8 ГБ оперативної пам'яті. Родзинкою новинки стала основна камера, що включає відразу чотири модулі з максимальною роздільною здатністю 40 Мп.

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Розбирання пристрою фахівці iFixit вирішили почати з тильного боку корпусу. Задня кришка знялася без будь-яких проблем, причому при "розтині" можна не побоюватися за пошкодження шлейфів або конекторів.

У iFixit відзначили модульність пристрою, що дозволяє його без проблем розібрати і в разі необхідності витягти окремі комплектуючі. У конструкції не використовуються будь-які нестандартні гвинти.

З ремонтом буде непросто: фахівці розібрали HUAWEI Mate 30 Pro - фото 368390

З ремонтом буде непросто: фахівці розібрали HUAWEI Mate 30 Pro - фото 368391

З ремонтом буде непросто: фахівці розібрали HUAWEI Mate 30 Pro - фото 368392

З ремонтом буде непросто: фахівці розібрали HUAWEI Mate 30 Pro - фото 368393

З ремонтом буде непросто: фахівці розібрали HUAWEI Mate 30 Pro - фото 368394

З ремонтом буде непросто: фахівці розібрали HUAWEI Mate 30 Pro - фото 368395

З ремонтом буде непросто: фахівці розібрали HUAWEI Mate 30 Pro - фото 368396

З ремонтом буде непросто: фахівці розібрали HUAWEI Mate 30 Pro - фото 368397

Проте проблеми може викликати заміна акумулятора, який до того ж доведеться витягувати в разі необхідності заміни дисплея. Ще одним недоліком конструкції стала велика кількість клею між склом корпусу, що робить його заміну важкою.

У результаті HUAWEI Mate 30 Pro набрав 5 балів з 10 можливих за шкалою ремонтопридатності.

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Джерело: ifixit
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