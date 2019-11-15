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Гнучкий HUAWEI Mate X закінчився відразу після старту продажів

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HUAWEI Mate X розкупили за лічені хвилини - фото 1
HUAWEI Mate X розкупили за лічені хвилини

Після низки переносів 15 листопада гнучкий смартфон HUAWEI Mate X все ж офіційно надійшов у продаж. Попри високу ціну, незвичайна новинка викликала шалений ажіотаж: усі пристрої розпродали за лічені хвилини.

Важливо відзначити, що продажі стартували наразі тільки в Китаї. Сьогодні вранці HUAWEI Mate X з'явився у фірмовому онлайн-магазині HUAWEI Vmall за ціною 16 999 юанів (приблизно $ 2424). Виробник не називає конкретних цифр, але вже через кілька хвилин всі доступні пристрої розпродали, і багато хто не зумів отримати бажану новинку.

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На тлі високого попиту HUAWEI відразу ж оголосила, що вже 22 листопада смартфон знову надійде у продаж. Подробиці про обсяги першої та другої партії не розкриваються.

Гнучкий HUAWEI Mate X закінчився відразу після старту продажів - фото 368275

Зараз HUAWEI продає "стару" версію Mate X на базі процесора Kirin 980 і з підтримкою 5G. У березні наступного року в продаж надійде оновлений варіант Mate XS з новим чипсетом Kirin 990. Про доступність смартфона за межами Китаю поки немає ніякої інформації.

Гнучкий HUAWEI Mate X закінчився відразу після старту продажів - фото 368276

Відзначимо, що недавно такий же ажіотаж викликали 5G-версії флагманських смартфонів Mate 30 і Mate 30 Pro. Їхні продажі тривали близько 7 хвилин.

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Джерело: republicworld
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