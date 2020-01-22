Місяць вміє танцювати: астроном-аматор показав незвичайне відео

Американець рік знімав на камеру рух супутника Землі, щоб показати, що Місяць теж вміє веселитись. Залишилось увімкнути улюблений трек та насолоджуватись!

Ендрю Маккарті, який працює маркетологом в Каліфорнії, серйозно захоплюється астрономією і навіть веде профіль в соцмережі Instagram, де ділиться знімками кратерів Місяця.

І ще: Маск обіцяє відправити на Марс мільйон людей

Але нещодавно він поділився в мережі записом унікального явища – лібрації, що привернуло увагу користувачів.

"Це комбінація знімків, зроблених за останні 12 місяців. За цей час я зумів зняти повний Місяць 8 разів. Поєднавши все і створивши анімацію, я зафіксував лібрацію, яка показує ілюзорний рух супутника відносно Землі. Насправді ви можете помітити це значно швидше, просто щодня роблячи фото упродовж кількох тижнів", – додав автор. А коментатори пожартували, що у Місяця власна вечірка, тож земляни мають дуже круту диско кулю. Хтось навіть порадив підставити трек "What is love – Haddaway", щоб сповна насолодитись видовищем.

Читайте також: Який насправді зараз рік