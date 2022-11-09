З присвятою усім українцям: у Львові з єдиним концертом виступить Іван Попович

Улюблені хіти від справжньої легенди української естради – Івана Поповича, які підкорили серця не одного покоління та які неможливо не підспівувати, прозвучать 20 листопада у Центрі Довженка. Початок концерту о 16:00.

Символічно, що концертна програма має назву "Україно, я тобою горджуся" та названа на честь нової композиції Івана Поповича, яку він презентував нещодавно. У програмі прозвучать хіти легенди, які не один рік у всіх на слуху та які любить і знає чи не кожен: "Золото Карпат", "Розлук не буде", "Василино", "Закарпаття моє", "Верховино, мати моя", "Гуцулянка".

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Свої концерти Іван Попович присвячує усім українцям:

Я впевнений, що немає нації сміливішої, мудрішої та сильнішої нації, аніж українська. Я об'їздив за свій довгий творчий шлях майже увесь світ, тому переконуюсь щоразу наскільки сильними у нас є українці", – коментує співак.

Гості подій почують також трішки лірики та лірико-патріотичних пісень. Зокрема, прозвучить "Реквієм для матері", або просто "Молитва".

Цей твір я написав на вірш Івана Петровція, де мати проводжала на війну двох синів, які не повернулися додому. У цій композиції, у самому кінці, криком притаманному Івану Поповичу, я проклинаю війни: "Чого чекаєте ви мамо, чого вас погляд занімів, тривога ваша над полями не за своїх, за всіх синів", – розповідає Іван Попович.

На події як почесні гості будуть запрошені військові, а також мами, дружини, діти загиблих захисників. Не обійдеться і без сюрпризів.

Гостями концерту буде співачка і ведуча Роксолана Калин, заслужений артист України, один із кращих гумористів сьогодення в Україні Ігор Чепіль, який уміє тримати аудиторію. Окрім цього, разом з Іваном Поповичем виступлять також танцювальні колективи "Плеяда" та "Галичанки", – запрошують на концерт організатори.

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