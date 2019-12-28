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З прийдешнім Новим роком 2020! Найкращі привітання з наступаючим святом
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Новий 2020 рік уже на порозі, тож час вітати рідних та друзів з прийдешнім святом! Підготували для вас найкращі привітання у прозі, віршах, смс та картинки з наступаючим Новим роком.
Через передсвяткові турботи залишається зовсім мало часу, щоб особисто зустрітися або зателефонувати та привітати усіх з прийдешнім Новим 2020 роком! Не оминайте увагою близьких – надішліть їм побажання.
Тут більше: Привітання з Новим роком 2020 Щура українською
Тисніть на потрібний вам пункт та переходьте до розділу з побажаннями:
Привітання з наступаючим Новим роком у віршах
***
Рік Новий вже у дорозі,
А старий вже на порозі,
Ми його проведемо,
І сердечно подякуємо,
За все добро, що в нім було,
І що гірше не було.
А Рік новий попросимо,
Принести нам все, що хочемо.
***
Рік прийдешній на порозі,
Повний різних сподівань,
Зустрічаймось, там де друзі,
Серед радості й вітань!
Щоб було все у достатку,
В Році новому у нас,
Загадаємо бажання,
Щоб здійснилися у раз!
***
Рік щура до нас іде,
Хай з щуром дари несе,
Щоб врожай рясних плодів,
Збагатили всіх братів.
Щоб достаток, як у нірку,
Занесе до нас в домівку.
Негаразди та журби
Всі згризе до кожури.
Буде рік новий щасливий
І для всіх миролюбивий!
***
З прийдешнім роком вас вітаю!
Хай у хаті буде лад,
Хай удача розквітає,
Буде грошей снігопад,
Будуть добрими сусіди
Та весела вся рідня.
Щоб щастило що є сили
В році новому щодня!
***
Щастя бажаємо вашому дому
У році прийдешнім, у році Новому
Хай зорі та місяць, і сонце
Щедро освітлюють ваше віконце.
Хай до вас доля ласкавою буде
Зле хай минає, добро хай прибуде.
Всім вам в любові й здоров'ї прожити
Добра і достатку багато нажити!
Побажання у прозі з прийдешнім Новим роком
***
З наближенням Нового року відчувається незвичайне диво! У вікнах будинків горять яскраві вогники, варто ошатна ялинка і віє затишком і теплом. Тому хочу побажати, щоб в Новому році кожен твій день був наповнений чарами, будинок був затишним і теплим, а життя грала яскравими фарбами! Нехай всі мрії, загадані під бій курантів, обов'язково збуваються, а щастя ніколи не покидає твій дім!
***
Старий рік завершує свою ходу! Він не поспішаючи йде, зігнувшись під вагою подій, які робили його щасливим і не дуже, яскравим і радісним, важким і щасливим, повним різних сюрпризів і пригод. Але на зміну йому, стрімко летить молодий, енергійний і повний життя Новий рік. Нехай він принесе з собою тільки щастя і добробут. Нехай він проноситься легко і яскраво. Нехай в ньому не буде місця смутку, біді та печалі. Бажаю тільки успіхів, здійснення всіх задуманих планів і добрих відкритих сердець. З прийдешнім!
***
Настає Новий рік – це ще один новий шанс для кожного з нас. Шанс виправити старі помилки, почати життя з чистого аркуша, пробачити образи та відпустити негатив. Я хочу побажати всім легкості, терпіння, спокою, сімейного щастя і матеріального добробуту! Будьте щирими, чуйними та доброзичливими! Пам'ятайте, що добро завжди повертається і перемагає зло. Нехай в прийдешньому році до вас повернеться все ваше добро і переможе труднощі й тяготи життя! З новим роком!
***
Вітаю з прийдешній Новим роком! Бажаю, щоб разом зі святом у двері постукали щастя, достаток, мир і любов. Бажаю, щоб цей рік був успішним, добрим, щасливим та вдалим. Бажаю, щоб всюди супроводжували велике везіння і чудове натхнення.
***
З прийдешній Новим роком! Бажаю, щоб у наступні 366 днів збулися найсвітліші надії, відбулися грандіозні щасливі події та трапилися чарівні чудеса. Нехай наближається Новий рік принесе натхнення, неймовірні ідеї, добрі зустрічі та тисячі незабутніх радісних миттєвостей!
Короткі СМС поздоровлення з наступаючим НР
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Напередодні прекрасного свята, я бажаю вам, скоріше розправитися з усіма поточними справами, залагодити всі проблеми, розв'язати всі питання та увійти в Новий, щасливий, радісний і вдалий рік з чистим серцем і легкою душею. З прийдешнім святом!
***
Вітаємо вас з наближенням радісного, доброго, чарівного свята – Нового року! Нехай цей рік стане низкою щасливих і радісних днів, наповнених любов'ю, добром і вірою в краще!
***
В рік прийдешній з Новим щастям,
Привітаємо ми вас!
Щоб здійснилися всі мрії,
А цілий рік був в ейфорії!
***
З прийдешній Новим роком! Нехай ваш рік буде радісним. Здоров'я і любові, як можна більше. Нехай у всіх справах до вас приєднається удача і везіння!
***
З прийдешнім роком вас вітаю,
Ось він стукає до нас.
Нехай збуваються всі побажання,
Що згадали в слушний час.
Картинки про прийдешній Новий рік Щура
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