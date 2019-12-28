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Новий рік 2020 Різдво

З прийдешнім Новим роком 2020! Найкращі привітання з наступаючим святом

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З наступаючим Новим роком - фото 1
З наступаючим Новим роком

Новий 2020 рік уже на порозі, тож час вітати рідних та друзів з прийдешнім святом! Підготували для вас найкращі привітання у прозі, віршах, смс та картинки з наступаючим Новим роком.

Через передсвяткові турботи залишається зовсім мало часу, щоб особисто зустрітися або зателефонувати та привітати усіх з прийдешнім Новим 2020 роком! Не оминайте увагою близьких – надішліть їм побажання.

Тут більше: Привітання з Новим роком 2020 Щура українською

Тисніть на потрібний вам пункт та переходьте до розділу з побажаннями:

Привітання з наступаючим Новим роком у віршах

***

Рік Новий вже у дорозі,
А старий вже на порозі,
Ми його проведемо,
І сердечно подякуємо,
За все добро, що в нім було,
І що гірше не було.
А Рік новий попросимо,
Принести нам все, що хочемо.

***

Рік прийдешній на порозі,
Повний різних сподівань,
Зустрічаймось, там де друзі,
Серед радості й вітань!
Щоб було все у достатку,
В Році новому у нас,
Загадаємо бажання,
Щоб здійснилися у раз!

***

Рік щура до нас іде,
Хай з щуром дари несе,
Щоб врожай рясних плодів,
Збагатили всіх братів.
Щоб достаток, як у нірку,
Занесе до нас в домівку.
Негаразди та журби
Всі згризе до кожури.
Буде рік новий щасливий
І для всіх миролюбивий!

***

З прийдешнім роком вас вітаю!
Хай у хаті буде лад,
Хай удача розквітає,
Буде грошей снігопад,
Будуть добрими сусіди
Та весела вся рідня.
Щоб щастило що є сили
В році новому щодня!

***

Щастя бажаємо вашому дому
У році прийдешнім, у році Новому
Хай зорі та місяць, і сонце
Щедро освітлюють ваше віконце.
Хай до вас доля ласкавою буде
Зле хай минає, добро хай прибуде.
Всім вам в любові й здоров'ї прожити
Добра і достатку багато нажити!

З прийдешнім Новим роком 2020! Найкращі привітання з наступаючим святом - фото 376955

Побажання у прозі з прийдешнім Новим роком

***

З наближенням Нового року відчувається незвичайне диво! У вікнах будинків горять яскраві вогники, варто ошатна ялинка і віє затишком і теплом. Тому хочу побажати, щоб в Новому році кожен твій день був наповнений чарами, будинок був затишним і теплим, а життя грала яскравими фарбами! Нехай всі мрії, загадані під бій курантів, обов'язково збуваються, а щастя ніколи не покидає твій дім!

***

Старий рік завершує свою ходу! Він не поспішаючи йде, зігнувшись під вагою подій, які робили його щасливим і не дуже, яскравим і радісним, важким і щасливим, повним різних сюрпризів і пригод. Але на зміну йому, стрімко летить молодий, енергійний і повний життя Новий рік. Нехай він принесе з собою тільки щастя і добробут. Нехай він проноситься легко і яскраво. Нехай в ньому не буде місця смутку, біді та печалі. Бажаю тільки успіхів, здійснення всіх задуманих планів і добрих відкритих сердець. З прийдешнім!

***

Настає Новий рік – це ще один новий шанс для кожного з нас. Шанс виправити старі помилки, почати життя з чистого аркуша, пробачити образи та відпустити негатив. Я хочу побажати всім легкості, терпіння, спокою, сімейного щастя і матеріального добробуту! Будьте щирими, чуйними та доброзичливими! Пам'ятайте, що добро завжди повертається і перемагає зло. Нехай в прийдешньому році до вас повернеться все ваше добро і переможе труднощі й тяготи життя! З новим роком!

***

Вітаю з прийдешній Новим роком! Бажаю, щоб разом зі святом у двері постукали щастя, достаток, мир і любов. Бажаю, щоб цей рік був успішним, добрим, щасливим та вдалим. Бажаю, щоб всюди супроводжували велике везіння і чудове натхнення.

***

З прийдешній Новим роком! Бажаю, щоб у наступні 366 днів збулися найсвітліші надії, відбулися грандіозні щасливі події та трапилися чарівні чудеса. Нехай наближається Новий рік принесе натхнення, неймовірні ідеї, добрі зустрічі та тисячі незабутніх радісних миттєвостей!

З прийдешнім Новим роком 2020! Найкращі привітання з наступаючим святом - фото 376954

Короткі СМС поздоровлення з наступаючим НР

***

Напередодні прекрасного свята, я бажаю вам, скоріше розправитися з усіма поточними справами, залагодити всі проблеми, розв'язати всі питання та увійти в Новий, щасливий, радісний і вдалий рік з чистим серцем і легкою душею. З прийдешнім святом!

***

Вітаємо вас з наближенням радісного, доброго, чарівного свята – Нового року! Нехай цей рік стане низкою щасливих і радісних днів, наповнених любов'ю, добром і вірою в краще!

***

В рік прийдешній з Новим щастям,
Привітаємо ми вас!
Щоб здійснилися всі мрії,
А цілий рік був в ейфорії!

***

З прийдешній Новим роком! Нехай ваш рік буде радісним. Здоров'я і любові, як можна більше. Нехай у всіх справах до вас приєднається удача і везіння!

***

З прийдешнім роком вас вітаю,
Ось він стукає до нас.
Нехай збуваються всі побажання,
Що згадали в слушний час.

Картинки про прийдешній Новий рік Щура

З прийдешнім Новим роком 2020! Найкращі привітання з наступаючим святом - фото 377011
З прийдешнім Новим роком 2020! Найкращі привітання з наступаючим святом - фото 376941
З прийдешнім Новим роком 2020! Найкращі привітання з наступаючим святом - фото 376942
З прийдешнім Новим роком 2020! Найкращі привітання з наступаючим святом - фото 376945
З прийдешнім Новим роком 2020! Найкращі привітання з наступаючим святом - фото 376944
З прийдешнім Новим роком 2020! Найкращі привітання з наступаючим святом - фото 376943

До теми: Веселі ігри на Новий рік 2020: прикольні конкурси для дорослих

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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