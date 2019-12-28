З прийдешнім Новим роком 2020! Найкращі привітання з наступаючим святом

Новий 2020 рік уже на порозі, тож час вітати рідних та друзів з прийдешнім святом! Підготували для вас найкращі привітання у прозі, віршах, смс та картинки з наступаючим Новим роком.

Через передсвяткові турботи залишається зовсім мало часу, щоб особисто зустрітися або зателефонувати та привітати усіх з прийдешнім Новим 2020 роком! Не оминайте увагою близьких – надішліть їм побажання.

Тут більше: Привітання з Новим роком 2020 Щура українською

Тисніть на потрібний вам пункт та переходьте до розділу з побажаннями:

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Рік Новий вже у дорозі,

А старий вже на порозі,

Ми його проведемо,

І сердечно подякуємо,

За все добро, що в нім було,

І що гірше не було.

А Рік новий попросимо,

Принести нам все, що хочемо.

***

Рік прийдешній на порозі,

Повний різних сподівань,

Зустрічаймось, там де друзі,

Серед радості й вітань!

Щоб було все у достатку,

В Році новому у нас,

Загадаємо бажання,

Щоб здійснилися у раз!

***

Рік щура до нас іде,

Хай з щуром дари несе,

Щоб врожай рясних плодів,

Збагатили всіх братів.

Щоб достаток, як у нірку,

Занесе до нас в домівку.

Негаразди та журби

Всі згризе до кожури.

Буде рік новий щасливий

І для всіх миролюбивий!

***

З прийдешнім роком вас вітаю!

Хай у хаті буде лад,

Хай удача розквітає,

Буде грошей снігопад,

Будуть добрими сусіди

Та весела вся рідня.

Щоб щастило що є сили

В році новому щодня!

***

Щастя бажаємо вашому дому

У році прийдешнім, у році Новому

Хай зорі та місяць, і сонце

Щедро освітлюють ваше віконце.

Хай до вас доля ласкавою буде

Зле хай минає, добро хай прибуде.

Всім вам в любові й здоров'ї прожити

Добра і достатку багато нажити!

***

З наближенням Нового року відчувається незвичайне диво! У вікнах будинків горять яскраві вогники, варто ошатна ялинка і віє затишком і теплом. Тому хочу побажати, щоб в Новому році кожен твій день був наповнений чарами, будинок був затишним і теплим, а життя грала яскравими фарбами! Нехай всі мрії, загадані під бій курантів, обов'язково збуваються, а щастя ніколи не покидає твій дім!

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Старий рік завершує свою ходу! Він не поспішаючи йде, зігнувшись під вагою подій, які робили його щасливим і не дуже, яскравим і радісним, важким і щасливим, повним різних сюрпризів і пригод. Але на зміну йому, стрімко летить молодий, енергійний і повний життя Новий рік. Нехай він принесе з собою тільки щастя і добробут. Нехай він проноситься легко і яскраво. Нехай в ньому не буде місця смутку, біді та печалі. Бажаю тільки успіхів, здійснення всіх задуманих планів і добрих відкритих сердець. З прийдешнім!

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Настає Новий рік – це ще один новий шанс для кожного з нас. Шанс виправити старі помилки, почати життя з чистого аркуша, пробачити образи та відпустити негатив. Я хочу побажати всім легкості, терпіння, спокою, сімейного щастя і матеріального добробуту! Будьте щирими, чуйними та доброзичливими! Пам'ятайте, що добро завжди повертається і перемагає зло. Нехай в прийдешньому році до вас повернеться все ваше добро і переможе труднощі й тяготи життя! З новим роком!

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Вітаю з прийдешній Новим роком! Бажаю, щоб разом зі святом у двері постукали щастя, достаток, мир і любов. Бажаю, щоб цей рік був успішним, добрим, щасливим та вдалим. Бажаю, щоб всюди супроводжували велике везіння і чудове натхнення.

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З прийдешній Новим роком! Бажаю, щоб у наступні 366 днів збулися найсвітліші надії, відбулися грандіозні щасливі події та трапилися чарівні чудеса. Нехай наближається Новий рік принесе натхнення, неймовірні ідеї, добрі зустрічі та тисячі незабутніх радісних миттєвостей!

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Напередодні прекрасного свята, я бажаю вам, скоріше розправитися з усіма поточними справами, залагодити всі проблеми, розв'язати всі питання та увійти в Новий, щасливий, радісний і вдалий рік з чистим серцем і легкою душею. З прийдешнім святом!

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Вітаємо вас з наближенням радісного, доброго, чарівного свята – Нового року! Нехай цей рік стане низкою щасливих і радісних днів, наповнених любов'ю, добром і вірою в краще!

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В рік прийдешній з Новим щастям,

Привітаємо ми вас!

Щоб здійснилися всі мрії,

А цілий рік був в ейфорії!

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З прийдешній Новим роком! Нехай ваш рік буде радісним. Здоров'я і любові, як можна більше. Нехай у всіх справах до вас приєднається удача і везіння!

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З прийдешнім роком вас вітаю,

Ось він стукає до нас.

Нехай збуваються всі побажання,

Що згадали в слушний час.

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