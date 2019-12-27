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Веселі ігри на Новий рік 2020: прикольні конкурси для дорослих
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Підготували для вас підбірку найкращих ігор та змагань на Новий рік 2020 для великої та маленької компанії. Читайте далі та обирайте конкурси, які піднімуть настрій вам та вашим друзям.
Щоб новорічне святкування було веселим, додайте у програму цього дня конкурси та ігри! Не тільки діти, але й дорослі люблять змагатися. Ось кілька найпопулярніших та найкращих забав для новорічної ночі.
ТЕСТ: Хто ти на новорічному корпоративі
Цікаві ігри на Новий 2020 рік Щура
Алкогольний конкурс "Дегустатор"
Кільком учасникам потрібно зав'язати очі. Ведучий має заздалегідь підготовлені тари з різними напоями. Далі він починає напоювати учасників з різних келихів. Той учасник, який правильно визначить вміст всіх келихів на смак, вважається переможцем.
Можна зробити ще дві версії цього конкурси: з їжею та солодощами. Замість напоїв учасники будуть визначати, що це за страва або смаколик.
Ще можна ускладнити гру: учасникам потрібно буде визначати інгредієнти страв або коктейлів.
НЕ інтелектуальна гра "Питання відповідь"
Заздалегідь знайдіть два невеликих мішки. В один покладіть папірці з питаннями, в інший – з відповідями. Між питаннями та відповідями обов'язково має бути відсутній будь-який логічний зв'язок.
Коли дійте час до гри, оберіть двох учасників. Вони витягатимуть один за одним з різних мішків папірці. Для інших гостей буде дуже смішно почуте зі сторони таке безглузде "інтерв'ю".
Музичний конкурс "Кольори"
Потрібно дві або більше команд. Якщо людей мало, то кожен може грати сам за себе. Роздаєте всім кілька стрічок різних кольорів. Важливо, що всі кольори дублюються між командами.
Також у вас повинні бути заздалегідь заготовлені пісні, в тексті яких приховані назви кольорів. Включайте музику! Та команда, яка швидше виявить всі кольори (підніме відповідні за кольором стрічки вгору) вважається переможцем.
Прикольні змагання у новорічну ніч
Смішний конкурс "Символ року"
Ведучий ставить перед учасниками конкурсу завдання: потрібно показати символ Нового 2020 року. Той, хто за оплесками глядачів краще та найвеселіше з усіх зобразить символ року, перемагає.
Кумедний конкурс "Нехай сніжить"
Ведучий робить невелику кульку з вати. Ця конструкція імітуватиме сніг. Двоє учасників повинні знизу дути на цю кульку до того часу, поки вона не впаде на підлогу. Той учасник, на якому впала імпровізована сніжка, програв.
Веселий музичний конкурс "До гори дриґом"
Вам потрібно заздалегідь записати популярні пісні навпаки, щоб надалі їх могли прослухати гості. Далі розділіть присутніх на святі на дві або більше команд. Виграють ті, хто швидше за інших зможе вгадати всі пісні.
Гарячі конкурси для Нового року
Танцювальний конкурс "Апельсин"
Ведучий обирає кілька хлопців та дівчат і об'єднує їх у пари. Потім ведучий роздає по апельсину на пару. Далі учасники повинні затиснути цитрусовий між чолом або між іншими частинами тіла.
Після цього включається запальна музика, а пари повинні танцювати так, щоб утримати фрукт без рук. Виграють ті, хто найдовше зміг втримати апельсин.
Конкурс на роздягання "Змійка"
Сформуйте дві або більше команд. Після сигналу "Старт!" учасники повинні почати знімати з себе всі можливі предмети одягу. Але не просто так, а викладаючи з них змійку. Через певний час зупиняється музика. Переможцями стає та команда, у якої буде найдовша змійка.
Еротичний конкурс "Вагони"
У цей конкурс варто грати командами, але при маленькій кількості присутніх кожен може грати сам за себе. Гості розбиваються на дві або більше команди. Кожна з команд починає передавати по колу без допомоги рук якийсь невеликий предмет, приміром пачку сірників або горіх.
Якщо за столом зібралися друзі, то передавати предмет можна губами. Якщо ж компанія строката, то оберіть інший спосіб передачі предмета, наприклад, за допомогою плечей або сідниць. Перемагає та команда, якій найдовше вдалося протримати предмет й не впустити його.
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