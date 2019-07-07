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З пікапа зробили розкішний офіс на колесах
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У нас заведено вважати представницькими автомобілями великі седани, або бодай мінівени. Однак в американців свій погляд на речі, тому вони побудували розкішний кабінет на колесах на базі величезного повнорозмірного пікапа.
Каліфорнійське тюнінгове ательє Lexani Motorcars напрацювало собі репутацію на ексклюзивних і дорогих проектах з будівництва представницьких автомобілів на базі мікроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter і подовженого позашляховика Cadillac Escalade ESV. Тепер американці вирішили підняти планку ще вище, і сконструювали офіс на колесах, використавши шасі повнорозмірного пікапа Ford F-550.
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Гігантську чорну вантажівку назвали G-77: Sky Master, а її вартість становить мільйон доларів. Зовні важко зрозуміти, чому за банальний чорний подовжений Ford просять такі гроші, але якщо заглянути всередину, всі питання знімаються. Річ у тім, що всі металеві деталі інтер'єру щедро покриті 24-каратним золотом, а салон буквально напханий високотехнологічним обладнанням і гаджетами.
Крім домашнього кінотеатру з 65-дюймовим екраном, тут є невелика кухня, туалет, душова кабіна, бар з напоями, планшети, окрема установка клімат-контролю і багато іншого, що можна знайти в типових представницьких автомобілях. У салоні є шість шкіряних крісел з підігрівом і масажем, які можна розгорнути і розкласти в велике ліжко, а стіни оброблені деревом.
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