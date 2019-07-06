Cirtuss показала електробайк з батареєю у стилі двигуна V8

Компанія Cirtuss представила прототип електричного мотоцикла Zeus 2020 року з електричний силовою установкою, яку живить батарея оригінального дизайну.

За словами дизайнера Curtiss Джордана Корнілла, таке рішення є не тільки відсиланням до потужних восьмициліндровим ДВЗ, а й дозволяє досягти максимальної ефективності охолодження батарей.

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Нам не довелося шукати компроміси між формою і функціональністю, – заявив він.

Рама мотоцикла зварена вручну і складається з титану, а колеса виготовлені з вуглеволокна. Віддача силової установки Zeus складає 16,8 кіловат-годин, що значно більше, ніж у інших електробайків.

Виробництво мотоциклів буде запущене у 2020 році. За попередніми оцінками, вартість моделі складе 75 тисяч доларів, що досить недешево – за цю ціну, наприклад, можна придбати два примірники електробайка Harley-Davidson LiveWire і "на здачу" – Lightning Strike, який здатний розганятися до 241 кілометра на годину.

Торік схожий прийом з електричною силовою установкою і V8 провернули американці з тюнінг-ательє Icon. Вони встановили у Mercury Coupe 1949 року електромотор від Tesla, який замаскували під восьмициліндровий двигун внутрішнього згоряння.

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