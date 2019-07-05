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Попит на гіперкар Aston Martin Valkyrie у шість разів перевищив тираж

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Aston Martin Valkyrie вийде тиражем у 150 екземплярів - фото 1
Aston Martin Valkyrie вийде тиражем у 150 екземплярів

Виконавчий директор Aston Martin Енді Палмер розповів, що в компанії недооцінили попит на гіперкар Valkyrie. Виробник міг би продати близько 900-1000 примірників, але пообіцяв випустити гіперкар тиражем у 150 автомобілів.

В інтерв'ю виданню Car Sales Палмер зізнався, що спочатку мова йшла про тираж у 24 або 59 гіперкарів. Під час обговорень представники Aston Martin все ж вирішили поставити собі трохи амбітніший план з продажу та спробувати реалізувати 150 автомобілів.

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Лише потім вони зрозуміли, що могли продати у п'ять або шість разів більше автомобілів, тому що людей, готових заплатити за нього, виявилося набагато більше, ніж думали в компанії.

Попит на гіперкар Aston Martin Valkyrie у шість разів перевищив тираж - фото 338779
Попит на гіперкар Aston Martin Valkyrie у шість разів перевищив тираж - фото 338778

Але Палмер відмовився міняти озвучений спочатку тираж автомобілів. За його словами, чесність перед покупцями значно важливіша за гроші, адже коли людина довіряє вам настільки, що виписує чек на велику суму, потрібно цьому відповідати.

Це дійсно прикро, але якщо ми пообіцяли зробити 150 автомобілів, ми не будемо робити 151-й. Я вважаю, дуже важливо не просто давати обіцянки, але і дотримуватися їх, – сказав Палмер.

Попит на гіперкар Aston Martin Valkyrie у шість разів перевищив тираж - фото 338777
Попит на гіперкар Aston Martin Valkyrie у шість разів перевищив тираж - фото 338780

Попри те, що виконавчий директор Aston Martin визнає, що компанія могла б виручити значну суму, якби зібрала на 150, а 900 Valkyrie, Палмер продовжує наполягати на тому, що цей гіперкар – не тільки для заробляння грошей. За його словами, автомобіль став таким собі ідейним натхненником для всієї команди, завдяки якому співробітники згуртувалися ще більше.

Попит на гіперкар Aston Martin Valkyrie у шість разів перевищив тираж - фото 338775
Попит на гіперкар Aston Martin Valkyrie у шість разів перевищив тираж - фото 338776

Вартість гіперкара становить близько 4,5 мільйонів доларів. Представники компанії самостійно вибирали майбутніх власників, щоб гіперкари точно потрапили у правильні руки. Крім того, з кожним власником укладуть контракт на рік, згідно з яким він не зможе у перший рік володіння перепродати машину тим, хто не зміг отримати схвалення від Aston Martin.

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Джерело: carsales
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