З пікапа Ford Model А 1931 року зробили 800-сильний Hot Rod: відео

Любителі тюнингу перетворили раритетну вантажівку Ford Model А 1931 року випуску у шалений 800-сильний Hot Rod. Дивіться на відео, що з цього вийшло.

Єдиними оригінальними деталями від старенького автомобіля залишилися кабіна, решітка радіатора і вісім дюймів міцного капота. Все інше – як всередині, так і зовні, повністю було замінено. Наприклад, колеса взяті від прототипу гоночного автомобіля Mazda Le Mans. В кабіні збереглися "рулонні" вікна і вітрове скло, яке відкривається, а дах був вкорочений на три дюйми для більш гладкого вигляду.

І ще: Тягач на мільйон: німець подорожує у фургончику, який везе Porsche 911 Speedster

Під капотом тепер розташовується 5.0-літровий двигун V8, взятий з високопродуктивного Mustang GT 2011 року. Нагнітач над двигуном збільшує потужність до вражаючих 800 кінських сил – вся ця потужність передається на задні колеса. Як трансмісія встановлена ​​4-ступінчаста коробка передач.

Дивно, але з радіатором, розташованим за кабіною, у вантажівки немає проблем з охолодженням. Спереду є тільки теплообмінник, прихований за спеціальною решіткою, яка може відкриватися і закриватися. Повідомляється, що весь процес складання зайняв близько 5,5 місяців, і велика частина роботи виконувалася у неробочий час. Не доводиться сумніватися в тому, що ця вантажівка буде привертати всю увагу перехожих.

Читайте також: Такого ви ще не бачили: рекорд Нюрбургрингу на моторикші