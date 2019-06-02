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Такого ви ще не бачили: рекорд Нюрбургрингу на моторикші

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Для подолання дистанції знадобилося понад півгодини - фото 1
Для подолання дистанції знадобилося понад півгодини

Компанія Grand Prix Events, яка влаштовує трек-дні для власників суперкарів, організувала рекордний заїзд на тук-туку – триколісному мототаксі.

Транспортний засіб пройшов коло довжиною 20,6 кілометра за 31 хвилину і 49,41 секунди – тобто з середньою швидкістю 39,26 кілометра на годину.

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Для порівняння, 84-сильний Smart ForTwo може подолати цю трасу приблизно за 12 хвилин. Найшвидший передньопривідний автомобіль – 300-сильний Renault Megane RS Trophy-R – долає трасу за 7 хвилин і 40,1 секунди. А абсолютний рекорд траси серед серійних автомобілів належить суперкару Lamborghini Aventador LP770-4 SVJ (6 хвилин і 44,97 секунди).

Такого ви ще не бачили: рекорд Нюрбургрингу на моторикші - фото 331354

Тук-тук – популярний вид транспорту в південно-східній Азії. Ця моторикша Daihatsu 1988 року випуску була куплена в Бангкоку, і торік поставлена ​​на облік у Швеції як трицикл. Зазначимо, що її двоциліндровий двигун розвиває 23 кінських сили.

Такого ви ще не бачили: рекорд Нюрбургрингу на моторикші - фото 331353
Такого ви ще не бачили: рекорд Нюрбургрингу на моторикші - фото 331352
Такого ви ще не бачили: рекорд Нюрбургрингу на моторикші - фото 331355
Такого ви ще не бачили: рекорд Нюрбургрингу на моторикші - фото 331356

Моторикшу пілотував неназваний гонщик з Німеччини. Разом з ним у ролі пасажирів моторикші в рекордному заїзді брали участь керівники компанії Grand Prix Events Петер Тернстрьом і Бьорн Лагеркранц.

Це було дуже страшно. Моторикша була дуже хиткою, нестабільною. Кілька поворотів ми пройшли на двох колесах. Ми більше ніколи не будемо робити нічого подібного! – зізналися шведи після закінчення.

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Джерело: Motor
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