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Тягач на мільйон: німець подорожує у фургончику, який везе Porsche 911 Speedster
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Виробництво Porsche 911 Carrera 3.2 Speedster тривало з січня по липень 1989 року, у результаті чого було випущено всього 2104 автомобілі. Фолькер Ширш, втім, зовсім не звертає на це уваги і використовує свій Speedster у ролі звичайного повсякденного автомобіля – для подорожей Європою з причепом.
"Найпрекраснішим для мене, як і раніше, залишається звук опозитного шестициліндрового двигуна з повітряним охолодженням. Водіння Speedster – просто чисте задоволення. При управлінні спортивним автомобілем потрібно завжди бути напоготові, і мені дуже подобається відчувати себе частиною цього процесу", – запевняє Ширш.
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Carrera 3.2 Speedster – двомісний автомобіль, на який можна встановити дах тільки у виняткових випадках. Завдяки спрощеному компонуванні інженери Porsche заощадили 70 кілограмів у порівнянні зі звичайним кабріолетом 911 тих років. Встановлений на Speedster фаркоп – фірмовий аксесуар Porsche для 911.
Причіп Hymer Eriba Puck 1975 року випуску забарвлений у фірмовий відтінок Silver Metallic з асортименту моделі Porsche 980. Фолькер завжди бере його з собою, коли відвідує онуків у Дюссельдорфі і Оснабрюці, але скоро він сподівається виїхати і за межі Німеччини.
Можливо, скоро я поїду в Зальцбург, – сказав Ширш по секрету.
Віднедавна для буксирування причепа можна використовувати і найшвидший кросовер Нюрбургринга – оновлений GLC 63 4Matic+. Після рестайлінгу у моделі з'явився помічник при русі з причепом заднім ходом.
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