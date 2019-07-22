З ніг на голову: Наталі Портман зіграє Жінку-Тора

Маємо надію, що Наталі Портман не наробить біди молотом Тора / gettyimages

Чарівна голлівудська актриса Наталі Портман повернеться до кіновсесвіту Marvel. Вона зіграє жіноче втілення бога грому у четвертій частині саги під назвою "Тор: Любов і грім".

У суботу Портман вийшла на сцену Comic-Con у Сан-Дієго разом з режисером Тайко Вайтіті, а також акторами Крісом Хемсвортом і Тесою Томпсон. Актрисі урочисто вручили молот Тора.

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Я завжди заздрила його власникові, – зізналася Портман.

Natalie Portman took the stage at #Marvel's Comic-Con panel with #Thor's hammer in hand to announce her return to the franchise and a big twist https://t.co/mjpiAa3D1b #MarvelSDCC pic.twitter.com/alGtedk01c — Hollywood Reporter (@THR) July 21, 2019

У перших двох фільмах про Тора актриса зіграла астрофізика Джейн Фостер. За сюжетом коміксів, героїня Портман спочатку була коханою Тора, але потім отримала титул богині грому, а разом з ним і молот Мйольнір.

Прем'єра фільму запланована на 5 листопада 2021 року.

Також стало відомо, що студія перезапустить франшизу "Блейд" про супергероя-винищувача вампірів. Головну роль зіграє Махершалалхашбаз Алі, володар двох "Оскарів" за фільми "Місячне сяйво" і "Зелена книга".

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